東張西望｜東寶小廚被終止租約　屹立北角三十年被迫停業

今日（31日）的《東張西望》講到北角街市一間著名食肆被迫結業，這間食肆經營了三十年，最近因為食環署的一封信件，指他們違規並要求他們7天內停止營業。

西望》講到北角街市一間著名食肆被迫結業 (節目截圖)

北角渣華道市政大廈的東寶小廚屹立了三十年，除了有火侯十足的小炒更有熱鬧的氣氛，令到東寶小廚遠近馳名。疫情前，東寶小廚晚晚座無虛席，連荷里活巨星班尼迪甘比貝治及泰達史雲頓都慕名而來，但東寶小廚因為收到食環署的一封信而面臨結業，而東寶小廚熱鬧的場景可能就此告終。

北角渣華道市政大廈的東寶小廚經營了三十年 (節目截圖)

東寶小廚的經理露比哥接受《東張西望》訪問時指食環署稱他們違反了租戶條例，指東寶小廚因為分租問題需要在一星期內清走店舖內的物件，並於9月2日終止與他們的合約。露比哥說：「唔知係唔係因為年半前何志平先生黎呢度食飯，違反咗限聚令，被媒體影到張相！」露比哥指因為這事件已經被罰暫停堂食14天，並已經上庭交了罰款。

東寶小廚的經理露比哥接受《東張西望》訪問 (節目截圖)

在最高峰時期，東寶小廚在北角渣華道市政大廈有8個舖位，但近年已經縮減至5間。露比哥亦指原來一間公司不能同時管理多間舖位，所以逐間申請商業登記、強積金等等步驟，當完成這些繁複的步驟後，又被指行不通，令露比哥深感無奈。露比哥指過往20年每年簽租約時他都知道，為什麼過往沒有存在分租問題，而現在才有，無奈的嘆：「點解以前得，而家又話唔得？」露比哥認為結業最大的問題，是因結業而被解雇的數十位員工生活。