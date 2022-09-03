趙璧渝被說「靠除衫上位」勁傷心　眼濕濕：冇諗到身邊嘅人咁睇我

《白色強人II》日前（01/09）舉行慶功宴，大合照的中間坐着一位長腿短裙靚女，比起同場的張曦雯、胡定欣或是李君妍等更為搶鏡。正當以為她是新入行小花之際，其實她正是入行近10年趙璧渝（Osanna）。今年33歲的她原來在2013年已經開始於《愛·回家 (第一輯)》出現過，在早年的《法證先鋒IV》一幕天台除剩Bra戲而為觀眾所認識。



趙璧渝（Osanna）出席《白色強人II》慶功宴。（陳順禎攝）

成為討論話題的背後，原來趙璧渝也曾經因為角色需要性感演出而掙紮過，劇他出街後更曾因為被說是「一脫成名」而感到傷心。趙璧渝接受《香港01》訪問時說：「個人唔係十分喜好性感，但係我自己覺得一個演員，角色需要咁樣嘅時候，我係頗OK，適當地健康性感。」

趙璧渝在《法證先鋒IV》的演出。（電視截圖）

趙璧渝在《法證先鋒IV》的演出。（電視截圖）

會不會覺得自己是靠脫上位？問題似乎觸動了她的感性一面，她開始眼泛淚光，說道：「唔，無可否認好多人都因為《法證先鋒IV》嗰幕除衫戲去認識我，我亦都有啲好親嘅同我講頭先你嗰一句『靠除衫上位』，當刻我聽到之後其實好hurt。嗰一次我好傷心，唔理觀眾點諗我係做緊角色上面嘅嘢，我可以豁出去，但係冇諗到身邊嘅人會咁睇我，但係我而家已經消化咗。」

講到被人說是「靠脫上位」，趙璧渝講到有啲眼濕濕。（陳順禎攝）

講到被人說是「靠脫上位」，趙璧渝講到有啲眼濕濕。（陳順禎攝）

她續說，其實在劇本上角色上，當下是需要她去脫衣服的，所以她也十分欣然地接受。在「除衫」之後，其實她也擔心過自己會因此而被定型，變成了「性感女星」而演技不再被留意。她說：「有擔心過，不過我問咗好多前輩，佢哋話如果我想做一個演員就應該大膽咁去豁出去嘗試唔同角色。嗰場戲都好好，我好用心做，都令好多觀眾認識到我。」

趙璧渝真係幾靚。（陳順禎攝）

當時有沒有想過放棄這個角色？她回答說有，還糾結、掙紮了好幾天，說：「有。掙紮咗幾日，但係我驚監製會轉人，所以既然畀咗呢個機會我，我應該要去把握。」

趙璧渝有長腿。（陳順禎攝）