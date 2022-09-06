33歲台女星懷孕4個月上圍增　著比堅尼曬孕肚被網民批暴露咁回應

33歲台灣女星蔡允潔今（2022）年5月20日答應小2歲的助理男友Fraser的求婚，7月後便公開懷孕喜訊。而她時常在社群分享養胎日記，蔡允潔懷孕後的體重成長速度偏快，被不少過來人提醒要注意，因此她決定去游泳、多點運動量，沒想到PO比堅尼照的舉動意外引來某些網友質疑「媽媽不該穿這麼露」，3號她也在Facebook分享自己的想法。



蔡允潔目前懷孕4個月，已經胖了10公斤左右，上圍也比以往大了許多，先前她曾上小S主持的《小姐不熙娣》分享孕期點滴，卻被當集來賓余皓然建議「真的要控制」，對此她也喊冤：「真的是寶寶想吃！」讓人哭笑不得；為了體重控制，蔡允潔特地抽空到游泳池游泳，因為在水裡，肚子的重量相對減輕，但卻收到網友不友善的回應，認為「媽媽應該要保守、媽咪不該這麼開放」。

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對此，蔡允潔在文中提到：「誰說媽媽一定要是什麼樣子？誰說媽媽一定要是什麼樣子，我想紀錄，小福星在我肚子裡時，身體的每一個感受和變化，我的紀錄和分享，是為了我自己，也是留念。」她不想被道德框架住，這些紀錄無疑是要讓自己開心，直言無論發生什麼變化，女人都該好好疼愛自己，絲毫不把酸民的攻擊放在心上。

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