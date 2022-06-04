林心如驚傳懷孕！端午節IG突曬凸肚相 獨留兩個Emoji回應傳聞
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星林心如與老公霍建華相識10年，2016年從摯友昇華成夫妻，隔年1月有了愛的結晶「小海豚」，愛女如今已經5歲，一家三口生活十分幸福。
不過，林心如昨日曬出一系列街拍照，竟被部分網友懷疑「好像懷孕了」；對此，她直接透過2個表情符號回應了。
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林心如昨在IG發文，祝福粉絲「粽子節快樂」，透露自己正踏著愉快的腳步去上班，「開工日＝放風日！」同時曬出數張在路邊拍攝的穿搭照。沒想到，照片卻讓部分網友懷疑她是否有喜了；對此，林心如則留言回了2個翻白眼的表情符號，間接反駁她懷二胎的說法。
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