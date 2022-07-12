懷雙胞胎只生出一個！「翻版林心如」痛揭催淚真相：寶寶沒心跳…

台灣藝人許孟哲在和「翻版林心如」趙孟姿婚後於兩年前生下女兒Doreen，並在今年7月2日時迎來二寶Liam，升格成為雙寶爸。



然而，許孟哲夫妻兩人也於11號在社群開直播與粉絲聊天，並在過程中透露，其實趙孟姿在當年懷了Doreen時是懷上雙胞胎，但最後卻因另一個胚胎沒繼續長大，所以只生下Doreen。

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台灣藝人趙孟姿在本月2日迎來二寶Liam，然而，她也經常和老公許孟哲在社群媒體分享一家人的日常生活，並在11號晚間開了直播與粉絲們進行互動及聊天。對此，趙孟姿也在直播過程中透露，其實當年自己在第一次懷孕時，是懷雙胞胎，但卻因其中一個胚胎沒有繼續長大且無心跳因此流掉，於是自己最終只將女兒Doreen生下。

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此外，趙孟姿也在最新的IG貼文中透露，成為雙寶媽的生活才過了一個星期左右，自己就明顯感受到內心素質的提升，同時也透露，自己接下來這段時間會在月子中心內休養備戰。對此，老公許孟哲近日也已向節目組告假，預計將會等妻子坐完月子後才會復工。

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