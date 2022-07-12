懷雙胞胎只生出一個！「翻版林心如」痛揭催淚真相：寶寶沒心跳…
撰文：中天快點TV
出版：更新：
台灣藝人許孟哲在和「翻版林心如」趙孟姿婚後於兩年前生下女兒Doreen，並在今年7月2日時迎來二寶Liam，升格成為雙寶爸。
然而，許孟哲夫妻兩人也於11號在社群開直播與粉絲聊天，並在過程中透露，其實趙孟姿在當年懷了Doreen時是懷上雙胞胎，但最後卻因另一個胚胎沒繼續長大，所以只生下Doreen。
【圖輯】點圖放大看更多「翻版林心如」趙孟姿IG照片👇👇👇
+17
台灣藝人趙孟姿在本月2日迎來二寶Liam，然而，她也經常和老公許孟哲在社群媒體分享一家人的日常生活，並在11號晚間開了直播與粉絲們進行互動及聊天。對此，趙孟姿也在直播過程中透露，其實當年自己在第一次懷孕時，是懷雙胞胎，但卻因其中一個胚胎沒有繼續長大且無心跳因此流掉，於是自己最終只將女兒Doreen生下。
【圖輯】你認為趙孟姿與林心如似樣嗎？點圖放大更多林心如IG照片👇👇👇
+6
此外，趙孟姿也在最新的IG貼文中透露，成為雙寶媽的生活才過了一個星期左右，自己就明顯感受到內心素質的提升，同時也透露，自己接下來這段時間會在月子中心內休養備戰。對此，老公許孟哲近日也已向節目組告假，預計將會等妻子坐完月子後才會復工。
「翻版林心如」趙孟姿拍性感懷孕照曬巨肚 網民齊封：最美的孕媽林心如驚傳懷孕！端午節IG突曬凸肚相 獨留兩個Emoji回應傳聞《華燈初上》將推真人騷 林心如任製作人七位女演員體驗露營華燈初上│林心如、許瑋甯相差8年閏蜜情 見證結婚、奪獎人生大事華燈初上｜46歲林心如凍齡3招 高蛋白質瘦身餐全公開早餐必有蛋林心如林志穎分手27年首度同台 力邀舊愛演《華燈初上》做車伕
延伸閱讀：
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】