Angelababy陷內地藝名去洋化風波　藤岡靛20年前一早改名笑稱先知

近來大陸網上再傳出國家廣播電視總局不允許使用外國名或近似外國名的藝名，像是Angelababy就必須要使用中文名「楊穎」，還有從網紅轉型成演員的辣目洋子，近日也宣告改回本名「李嘉琦」，日本男星藤岡靛就在微博發文就稱自己有先見之明，多年前就已使用中文藝名藤岡靛。



藤岡靛過去曾赴港、台發展，也到過中國大陸發展，之後又紅回日本，對於最近外國藝名的話題，他跟上時事在微博發文提到「十幾二十年前在演中文影視作品那時起，就一直在用這個三個字的中文藝名」，笑稱「先見之明，當時就預見到了未來…」

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網友指「你知道的有點太多了阿靛」，不過也有網友覺得這則貼文應該經紀人或是工作人員發的，紛紛勸「如果這條是經紀人發的話，還是不要了，顯得有點陰陽怪氣了，不會給阿靛招黑嗎……」、「嚴重懷疑這條是經紀人發的，天天擱微博衝浪」、「阿靛，要保護好自己帳號啊」。

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