Angelababy恐改名！網傳中國廣電總局有新例　藝名似外語都出事？

【Angelababy改名】大陸27歲女星辣目洋子從一位拍攝短片的網紅轉型成演員，最近在節目《演員請就位》引起關注，就在當紅之際突然改回本名「李嘉琦」，有陸媒透露，資深編劇汪海林表示，中國廣電總局已下令，藝人名字不能使用外國名，就連Angelababy也不能用英文，以後只能叫做楊穎。



辣目洋子稍早前在微博發文表示：「大家好，即日起，我將恢復本名李嘉琦，我媽說，一切還是本來的好，聽媽媽的話，如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦，人生酸甜苦辣，每一個人都是自己生活的主角，我只是你餐桌上偶爾的小調料，定個新目標，當好調料包小辣」。

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資深編劇汪海林也在昨日於微博發文表示：「楊穎不能再署名Angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許。」許多高人氣明星因藝名取外國名，都因此被點名，消息一出引起網友討論，不少人認為「管太多了」。

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其實，大陸近來為整頓娛樂圈，下了不少禁令，除了禁「娘炮」，也停止「男男戀」為主的劇情，就連古裝片也有許多限制，劇集和電影的題材也是嚴格審視。

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