Angelababy被「禁」？編劇稱官方嚴管非中式藝名　四字女星急改名

內地編劇汪海林9月1日於微博發文稱，「楊穎不能再署名angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許」。引發網民廣泛討論，網民也發現辣目洋子已在微博發文稱，「聽媽媽的話，我將恢復本名李嘉琦，如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦」新規引發熱議。



27歲內地女星辣目洋子因參加節目「演員請就位」引起關注，更曾主演香港導演執導的電視劇《我叫劉金鳳》，9月1日突然宣布改回本名「李嘉琦」。

辣目洋子在微博發文稱，「大家好，即日起，我將恢復本名李嘉琦，我媽說，一切還是本來的好，聽媽媽的話，如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦」

內地編劇汪海林則稱，廣電總局已下令，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許，女星Angelababy也不能再用英文名。消息一出引發內地網民熱議，由於許多內地Rapper以英文為名，網民表示「嘻哈界將是重災區」；也有網民稱「CCTV要不要也改名?」，更有網民稱Angelababy不一定要改回楊穎，可叫「安祖拉嬰兒。」

內地網民評論官方管理「非中式」藝名：

對於網民評論，汪海林則稱這並非新規定。「2002年我有個職場劇，故事發生在上海，裡面角色都有英文名，上海職場就這樣，當時播出前就都改成中文名，重新配音，有些就改字幕，比如Cindy改成辛迪。」他更舉Angelababy參演作品稱「你看見哪個片子楊穎署英文名了？在電視台出畫哪次字幕寫了英文名？早就有規定了。」

汪海林隨後在評論區稱，「隨口說了句以為很多人都知道的事，引發這麼多驚詫和議論，網友驚詫也就罷了，媒體也會感到驚詫，你們是中國的媒體嗎？居然不知道嗎？」亦有網民分析認為，辣目洋子改名是因為名字太過日式，與廣電總局政策無關。

據了解，近來內地整頓娛樂圈力度加大，除了對藝人嚴格要求「德藝雙馨」，戲劇題材也限縮。除禁止「男男戀」為主的劇情，古裝片也傳出禁止宮鬥等情節、服飾也有諸多限制，電影過審更是難上加難。

Angelababy在內地有高人氣，IG追蹤人數更突破千萬：