愛回家｜細龍太陳偉琪曾被大前輩粗口「教做戲」：直接就X交叉我

「細龍太」陳思圻（前名：陳偉琪）（Vicky）離巢後發展一樣咁好！雖然不再於《愛．回家之開心速遞》出現，但除了社交平台外，幕前工作也十分活躍。近日她接受《月傾會》林柏希訪問時，大爆原來曾被《愛回家》大前輩粗口問候。



「細龍太」陳思圻（前名：陳偉琪）（Vicky）因參演《愛．回家之開心速遞》而入屋。（電視截圖）

訪問中她講到被稱為「有錢女」，家住獨立屋的傳聞，她就說：「我唔知點解傳到係獨立屋。細個嗰時，我諗我爹哋係搵到啲錢嘅，嗰時家境OK，我哋住跑馬地，住咗20年左右啦，之後就搬咗！之後睇餸食飯囉，因為你老人家退休咗，始終只係有出冇入，所以佢哋都好慳住使！」

陳思圻（前名：陳偉琪）和家人。

她早前說過因為想有個好開始，搵師傅改名而花了6位數字，這筆開支原來也是問朋友借的。她說：「我諗唔做舊公司大概年半度啦，我個人有啲lost呀⋯⋯我其實係問朋友借錢幫我改名，問我啲好friend嘅friend，可唔可以借住少少嚟先！我逐個月逐個月還返畀佢哋㗎，我嗰陣時都有返工，做緊一個headhunt嘅executive search firm，我冇公開講過！」她還表示舊公司的月薪只有兩萬元左右。

陳思圻（前名：陳偉琪）和爸爸。

離巢後會不會找堂大佬MIRROR的Frankie（陳瑞輝）介紹過檔？她回答：「我唔想影響我堂大佬，我嘅意思係，我唔會用呢啲卡住囉！」兩堂兄妹由細玩大，Vicky話皮皮細細個已經好靚仔，說：「細細個佢都係keep住靚仔嘅，冇核突過，哈哈哈！用一個親戚嘅眼光呢，佢係一個靚仔啦，跳舞好型囉，同埋佢係成日笑嘅人，我覺得佢係一個好順得人嘅人，乖仔嘅！」

MIRROR Frankie（陳瑞輝）。（IG圖片）

她也大爆自己曾被電影製作人問價，說：「我唔開名啦！有一個都幾出名嘅電影製作人，話簽我做artist，佢話上嚟office傾吓啦。我心諗office唔使驚啦！佢話：『下一套電影就畀做女主角。』跟住佢就畀合約我，話簽10年。之後佢同我講：『你收入咁唔穩定，不如咁啦，你跟我出trip做我女朋友，我就每月俾兩萬蚊。』something like that！」 她續說這位電影製作人問價還有行動，說：「跟住佢已經行緊過嚟，已經想咀我，我嚇到傻咗，跟住我即刻擸袋跑出去！」陳偉琪透露這位呢位電影製作人的名字是三個字，並不是兩個字的。

陳思圻（前名：陳偉琪）與林柏希於《月傾會》暢談。

陳思圻（前名：陳偉琪）被問到拍攝《愛．回家之開心速遞》時，最受委屈的一次經歷，她就直言曾被大前輩粗口問候，說：「好多人會想教你點樣做嘢，你教我係真心想教我吖？定係你想show俾大家睇，你係number one呢？我會覺得嗰次，佢係可能show俾大家睇係number one！直接就X交叉你，你識唔識做戲㗎，你乜乜乜乜乜呀，X交叉你，呢啲係前輩，我睇緊啲位，諗緊點樣做，佢已經開始X交叉你啦！」

陳思圻（前名：陳偉琪）大爆曾被《愛回家》大前輩粗口問候。

連鎖反應之下，連導演都用講粗口鬧陳思圻（前名：陳偉琪），說：「個導演都會！我其實拎住個電話係睇緊個劇本，或者我係part of我個戲。佢話：『cut cut cut cut cut，做咩事呀你，做乜玩電話』。我話：『part of個戲嚟嘅。』好多呢啲事會發生啦⋯」

陳思圻（前名：陳偉琪）與林柏希於《月傾會》暢談。

陳思圻（前名：陳偉琪）。

最後問陳思圻（前名：陳偉琪），如果TVB搵她，會不會願意回巢？她回答：「我真係好多謝《愛回家》編劇，真係睇住我個角色嚟寫，好錫住我啦！我會（返TVB）嘅，純粹係因為，我知道好多觀眾成日同我講，等緊你返去，到而家仲等緊我返去喎，兩年啦，而家仲等緊我返去！」她表示，如果回巢也是因為觀眾。