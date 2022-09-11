大S新婚夫具俊曄留台過中秋　展示超狂廚藝料理獲小S女兒認證

具俊曄為了老婆大S，已經等於在台灣定居。日前小S出席活動時對姐夫的手藝讚譽有加，昨深夜小S二女兒分享一則影片，正是「歐巴（Oppa）上菜」，好吃到她說不出話來。



具俊曄過去在韓國投資餐飲業，對美食多有涉略，自己愛吃也愛下廚。和大S一起生活後，他完全沒有韓國傳統大男人的架子，時常下廚料理出各國菜色。小S先前就曾大讚姐夫的手藝讓她彷彿身處韓式餐廳，現在連小S女兒也認證，Oppa的廚藝真的沒話說。Lily在IG限動影片分享具俊曄上菜的模樣，她在一旁滿嘴食物說不出話來，只能透過手舞足蹈表達興奮開心。具俊曄除了烹調出韓式料理，也端上意大利麵，豪華餐點完全不輸餐廳。

按圖看清小S女兒反應！

有趣的是，拍攝影片的應為大小S的大姊，連她都忍不住讚嘆：「歐巴，好強喔！」可見現場食物一定色香味俱全，怪不得小S打趣擔心姐夫哪天不當DJ，直接轉行去應徵廚師。

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