具俊曄深情擁抱大S！更多婚宴甜蜜照片外流 黑人、范瑋琪亦到賀
撰文：聯合新聞網
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大S與具俊曄舊情復燃，並在今年3月曝光婚訊，成各界熱門話題，具俊燁最近在南韓登上好友劉在錫節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，分享求婚過程閃瞎外界。而大S化妝師友人亦曝光了更多現場照，當中還看到黑人陳建州、范范范瑋琪夫妻亦有到場祝賀。
大S化妝師友人在社交平台公開多張現場照，雖然並沒有曝光大S與具俊曄的正面相，但憑大S的刺青一眼就能認出是大S本人。
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照片中，具俊曄還深情摟著大S，畫面看起來相當溫馨；此外，另一張照片則是一個用餐場合，在場的人不多，更依稀看到了黑人、范范范瑋琪的臉龐。
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畫面一出，引來許多網友們留言祝賀，「帥氣又美的大S」、「甜甜蜜蜜」、「這是我們能看到的嗎？」、「幸福爆表，好愛S」、「感動，有情人終成眷屬」、「甜死了」。
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