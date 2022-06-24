大S徐熙媛激吻具俊曄登微博熱搜！前奶奶張蘭哽咽發聲：好孤獨…

韓團「酷龍」成員具俊曄和台灣女星大S（徐熙媛）結婚3個月。日前登上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》談新婚故事，並曝光多組親密激吻照，成為微博熱搜話題。外界關心前奶奶張蘭反應，她也在直播曝心聲。



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具俊曄高調在節目曝光與大S的親密照後，不僅在台灣、韓國掀起熱議，連大陸微博熱搜都在討論相關話題，「大S具俊曄接吻照」、「大S具俊曄婚禮現場照」等都成為熱搜關鍵字。

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時常直播帶貨的張蘭，在直播中被網友問及是否要將孫子與孫女接回中國大陸，對此，她則哽咽坦言，連「作夢都在想這件事」，更感嘆：「好孤獨啊！還好有很多粉絲寶寶」。

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消息曝光後，一派網友直言，「別再消費前媳婦」，「不要再蹭大S熱度」，要張蘭「低調一點」、「繼續作夢」但另一派網友則說，只是奶奶想孫子，沒有礙到任何人，呼籲大家不要集體網絡欺凌一個老人家。事實上，對於大S再嫁具俊曄，大S前夫汪小菲今（2022）年已發文表示，大家都已展開新生活：「祝福徐熙媛幸福」。

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