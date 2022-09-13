李易峰嫖娼被捕事業盡毀　于正︰一個演員出事一部劇就全部虧光

內地男星李易峰因嫖娼而被捕，目前遭到北京公安依法予以行政拘留，一夜之間形象盡毀，其遭到多個品牌陸續發聲明揚言終止合作之外，曾奪得的多個影視獎項亦被撤銷，就連待播的劇集可能因他而胎死腹中。而內地于「金牌製作人」于正就在微博發文，講出身為業內人的心態，讓不少網友認同與支持。

李易峰因為嫖娼而被捕。（李易峰微博圖片）

于正在微博發文表示：「一部劇動輒上億，現在行業又在低谷，只要一個演員出事，一部劇就全部虧光，甚至一個公司就此完蛋。看到任何這樣的事，我都心有餘悸，不要覺得事情沒發生在自己身上就還好，誰知道哪一天哪個演員會再出事？寫微博當然不能起到免疫，但强調一下至少敲一下警鐘，寥勝於無，也是給自己一個安慰，都那麼多人出事了，該收歛了吧？當然都是自我安慰，不是絕對的。也無意要任何人跟我共情，更不想辯駁甚麼？但是這個行業出任何事，我都不想看到，畢竟我們這個行業在人們心中已經因為這一小撮人而妖魔化了，希望所有一切早點過去，讓藝術回歸藝術，我們好好拍戲，哎！」

于正發文表示只要一個演員出事，一部劇就全部虧光。（于正微博圖片）

而翻看資料得知，李易峰目前只有一部電影作品《操場》待播中，據傳該作品投資上億元人民幣，預計將在2023年上映，不過可能胎死腹中。而原本還有一部電影《動物世界2》等待開機拍攝，如今看來應該了無希望，演藝事業可謂盡毀。

李易峰主演的電影《操場》，可能胎死腹中。（李易峰微博圖片﹑微博圖片）