艾成婚前輕生 愛妻飛大馬「孤身一人度蜜月」完成亡夫生前一遺願
撰文：中天快點TV
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在《超級偶像2》奪冠的馬來西亞歌手艾成8月17日傳出墜樓身亡的噩耗，震驚各界，而他的追思音樂會「超乎想像 艾成了」也於8月24日舉辦完成，隨後，其愛妻王瞳和家人便送艾成到二殯火化，陪他走完最後一段路。
至於艾成的長眠地，艾成媽媽因不捨王瞳，最終決定讓艾成長眠於北市三峽的墓園。據悉，艾成與王瞳原預定在中秋節回馬來西亞舉行婚禮，不料發生憾事、天人永隔，王瞳如今只能隻身一人，戴著裝有艾成骨灰的戒指，飛往馬來西亞完成原定的蜜月旅行。
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據《鏡週刊》報導，王瞳在9月8日上午5時半左右坐車離開台灣內湖的家前往永和，與牧師夫婦碰面後，一行人便前往桃園機場，並在約6時45分抵達目的地，眾人將行李搬妥後便自拍留念，只見拿下口罩的王瞳神情憔悴，儘管臉上勉強擠出微笑，仍能明顯看出她痛失艾成的哀傷，讓人相當心疼。而在7時左右，王瞳前往換匯櫃台並確定完班機資訊後，便往出境大門走去。
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據了解，王瞳此行飛往艾成的家鄉馬來西亞古晉，2人的婚禮雖已沒辦法完成，但王瞳仍想親自走一遍艾成生前為她規劃的蜜月行程，包括古晉的達邁海灘、頗具風情的熱帶雨林美景，以及艾成曾力推的「台灣沒有的越南蝦」。
王瞳飛大馬「代替艾成返鄉」完成亡夫遺願
事實上，艾成生前一直相當自責無法回鄉探望父母，因此王瞳此行帶著艾成的骨灰前往馬來西亞，更是代替艾成返鄉懷念家鄉的一切。
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