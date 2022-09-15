安以軒老公陳榮煉被控83項罪涉349億元　案件將於12月開審

台灣藝人安以軒的老公、德晉集團負責人陳榮煉被控犯罪集團等83項罪，涉案金額達349億元，案件將於12月5日開審。



安以軒的老公、德晉集團負責人陳榮煉被控犯罪集團等83項罪，案件將於12月5日開審。（微博@安以軒）

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據澳門媒體報道，陳榮煉涉嫌以犯罪集團經營「賭底面」，被控1項犯罪集團罪、39項在許可地方內不法經營賭博罪、33項相當巨額詐騙罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪，總計83項罪，正遭羈押候審，預計12月5日早上9時45分開審。控訴文件指出，陳榮煉6年來經營「賭底面」總轉碼數約349億元，至少賺取約15億元不正當利益。

控方案情指，陳榮煉建立「德晉貴賓會」，至少自2014年起與眾被告在各娛樂場經營「賭底面」，內部以「外底」或「星數」為暗號，以約定比例私下接受賭客「枱底」投注，將「枱面」賭注在「枱底」以倍數加大，碼傭亦加大兩倍。為防避博監局監督和檢查，集團會提交虛假財務報表。

此外，該集團還在澳門經營電話投注「快速電投」、「可視電投」，利用賭博網頁和手機應用程式，在菲律賓等地經營的賭博活動開直播，方便賭客在不同地點進行電投賭博。

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據了解，去年11月警方拘捕太陽城集團負責人周焯華（洗米華），陳榮煉擔心德晉集團受牽連，12月全面結業、遣散員工，並命令人銷毀部分文件以及主要伺服器行動硬碟的核心區域。今年1月，陳榮煉遭澳門警方逮捕並羈押。至8月4日澳門檢察院正式提出起訴，最高合共可判處20年刑期。

另據「天眼查App」顯示，陳榮煉除了在澳門勵駿創建有限公司擔任聯席主席兼行政總裁、執行董事外，在內地還關聯6間公司，其中4間為存續或在業狀態，包括廈門龍鑫儲運有限公司、聯鑫（福建）房地產開發建設有限公司、萬地鑫（福建）房地產開發有限公司、珠海市德晉電子科技有限公司，陳榮煉均擔任董事、執行董事等高管職位，同時還擔任珠海市德晉電子科技有限公司法定代表人，該公司為德晉集團有限公司全資子公司。