披荊斬棘2 | 張智霖李承鉉「美男計」上陣　挑戰身體懸浮呈180度

張智霖（Chilam）、陳小春、李承鉉去年憑藉內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，今年再度參與第二季，依然發揮穩定，人氣高企。在第二次公演中，Chilam與陳小春又以部落結盟重組，分別演唱兩首歌，第一首《傷心的人別聽》則由Chilam、李承鉉、Mike Angelo上陣，陳小春忍不住笑言：「我們想用美男計」。



三人顏值都不錯。（視頻截圖）

由於本身是快歌，在X-part創作部分中，旋律比較緩慢憂傷，因此Chilam決定呈現出極端的演繹，表達一種無力感：「好像小時候想去追求某一個女同學的時候，就很無力，因為你想請她去看戲，或是吃飯，可是你都沒有零用錢，不夠的時候你就覺得那種無力感就來了，就是沒辦法。」導演還特別揶揄道：「你好大膽啊！」Chilam即刻補鑊：「同學，所以我必須要清楚說。」

在X-part的表演中，舞台只留下三人的剪影，Chilam慢慢坐下，單腳支撐，整個逐漸平躺呈180度，有些掙扎同無力，令人起雞皮。

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事後，Chilam為大家解畫箇中奧秘，他穿上可以支撐腿部的道具鞋，再將鞋卡在釘板上，最後身體向後仰，完成懸浮失重感。雖然有機關同道具，但要完美呈現180度也很考驗Chilam的核心力量，最後在上半場成功獲得第二名，擊敗兩隊。