趙露思被爆熱戀「頂流」男星　兩線索網友瘋測肖戰楊洋

自從內地男星李易峰嫖娼被捕後，網上開始流傳各式各樣的傳聞，近日內地狗仔開直播爆料，指出女星趙露思的男朋友，是一位集顏值高且是「頂流」（極出名的人物）藝人，因此網友跟從線索就瘋狂猜測是肖戰﹑楊洋，而面對傳聞趙露思亦不忍了，透過工作室發聲，強調傳聞是「假」的。

趙露思被狗仔爆料。（趙露思工作室微博圖片）

據內地狗仔在直播上爆料指出，趙露思的男朋友是一位「頂流」藝人，且擁有高顏值，二人拍過戲還傳過緋聞。據這一些線索不少網友開始瘋狂猜測是肖戰﹑楊洋，事關二人俱備高顏值﹑高人氣，而且曾同趙露思拍過電視劇，還傳過緋聞，爆出的條件與他們合乎。當大家猜測之際，同為狗仔的「推理君江小宴」就詢問有「內地第一狗仔」之稱的卓偉，問道是不是楊洋，而得到的答案是「不是」，大家亦相信撇除楊洋的可能性。

楊洋﹑肖戰在內地是「頂流」男星。（楊洋工作室微博圖片﹑肖戰微博圖片）

至於是不是肖戰，有肖戰的粉絲就向其工作室詢問，而得到的答案是「藝人單身，請大家不要被不明人士惡意引導。」因此不少網友都深信楊洋﹑肖戰都不是，再度引起另一波的猜測。而面對網上的各種傳聞，身為女主角的趙露思亦不忍了，就透過工作室發出貼文表示：「假」，還強調叫大家勿造謠、勿信謠、勿傳謠，不少網友都支持趙露思立即作出辟謠，還自己一個清白。

趙露思發出貼文。（趙露思工作室微博圖片）