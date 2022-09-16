披荊斬棘2 | 林峯罕有曝光與嫲嫲合照　唱《阿嬤的話》感動眾人

內地綜藝節目《披荊斬棘2》進行第二次公演下半場，4支同盟部落比起上半場的表演更加精彩，當中蘇有朋、任賢齊、林峯的閩南歌《阿嬤的話》打動了不少人。



三人的合作打動不少觀眾。（微博@披荊斬棘）

《阿嬤的話》由台灣盲人歌手蕭煌奇創作兼演唱，講述阿嬤陪伴成長的過程，可惜子欲養卻親不在，充滿對阿嬤的深深呼喚及思念之情。談及對阿嬤記憶最深刻的畫面，林峯憶述道：「我小時候大姑會彈鋼琴，我在那裡唱歌，我奶奶就會坐在床邊，聽著我唱歌。阿嬤她很愛音樂，也很喜歡跳舞。」隨即還在節目中罕有曝光了他與阿嬤、阿公的照片，相中的林峯手持玩具車，兩位老人家坐在黑色椅子上，阿嬤身穿黑色裙裝，打扮優雅，看著乖孫滿臉笑意，眼神充滿愛。林峯續指道：「但是每次阿嬤讓我彈琴或者是唱歌，都會覺得……就挺不情願的，那時候覺得有點不好意思、尷尬，但現在完全明白他們內心的快樂。會明白作為長輩，看到你的表演，心中的那種滿足感，但有時候失去的時間就是失去了，你很難再找回來，就很想阿嬤。」

林峯與阿嬤、阿公合照。（視頻截圖）

舞台以各自對阿嬤記憶中的場景設計，頗有心思。林峯的床與鋼琴，蘇有朋的電視機，以及任賢齊的火車站台，一進入場景，情緒已經湧上心頭，不同的道具隨機關此起彼伏，仿佛拼湊大家成長記憶。三人全情投入，情緒飽滿，眼中滿含淚水，藉歌曲表達對阿嬤的思念，不少在後台看的哥哥們也忍不住眼紅紅，最後潸然淚下，相當動人。