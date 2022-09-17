披荊斬棘2 | 張智霖李承鉉歎幸福生活如發夢　細數5位愛妻號哥哥

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》自去年首度播出後話題不斷，張智霖（Chilam）、陳小春、李承鉉等人氣急升，今年再度加盟第二季，依然話題不斷。其實除了舞台之外，哥哥們的宿舍生活也是一大看點，不少哥哥在閒餘時間都會同家人打電話，絕對是十足「愛妻號」。



Chilam同袁詠儀（靚靚）一直是大眾公認的模範夫妻，兩人近年參加了不少內地綜藝，深受網友喜愛，不時隔空放閃，Chilam在休息時間也經常與靚靚FaceTime，同李承鉉、陳小春交流育兒經等，更直言現在的生活與工作都是夢寐以求的，是大家心目中的好丈夫、好爸爸。

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陳小春與應采兒結婚12年以來一直恩愛如初，在節目中他還勸34歲的張雲龍「早點結婚，早點要小孩，趕緊當爸爸，當爸爸真的是很（不錯），就好好去為家庭裏面奮鬥。」而在排練期間，有時間他就會同家人FaceTime，還讓大家看他練習，毫不吝惜表達對太太及兒子們的愛。

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在上一季中，李承鉉經常與太太戚薇及女兒Lucky通話，兩人的愛情也是一段佳話。今季他也不時與家人FaceTime，分享與哥哥們相處的點滴，更直言：「說實話，我覺得我很幸運，感覺我的生活是一場夢！」而早前戚薇宣布懷二胎，不久後將迎來新的家庭成員，非常幸福。

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內地搖滾歌手鄭鈞與演員劉芸雖然是二婚，但卻非常恩愛，向來桀驁不羈的鄭鈞在節目中也時常同太太分享自己的動態，好似首次公演他們決定着便服上陣時，還被劉芸「數落」一陣，展現夫妻生活中的一面。

節目播出至今，打電話次數最多的，要數杜德偉（Alex），無論大事小事，總會與太太溝通，讓對方給予意見與建議，也會與對方分享日常生活，溫柔細膩，大讚老婆靚女等，羨煞旁人，他本人也在微博表示：「有困難找老婆」，因此被網友封為「妻寶男」，笑指Alex內外反差很大，非常可愛。