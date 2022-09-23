40歲台性感女神許維恩曬出12年前內衣照　網民激讚身材靚樣零變化

40歲台灣女星許維恩與老公王家梁從馬爾地夫度蜜月回來後，不幸確診，現在夫妻倆只能分房隔離，她則曬出自己12年前的性感辣照，網友看了盛讚：「都沒變！」



許維恩20號在社群曝光一組照片，還透露是12年前拍的不保守照片，只見她身穿黑色蕾絲性感內衣，在黑色的梳化上，擺出各種誘人惹火的表情與姿勢，網友看到這些性感辣照，忍不住直呼「太美了」，雖然是12年前拍的照片，網友感受不到有差異：「12前年？？我還以為是近期的拍攝」、「至今依然迷人」，也認為「美的事物就該留下紀念」。

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