男女明星穿粉色大鬥性感　張藝興真空上陣鄭秀妍曬小蠻腰

國際著名品牌VALENTINO近日在秦皇島市的阿那亞旅遊聖地舉行活動，廣邀不少人氣紅星出席，其中25歲的內地女星關曉彤大晒一雙長美腿，令大家目不轉睛輕鬆成為焦點，更在微博引來「關曉彤的腿贏麻了」的話題，有超過1億的閱讀量，相當厲害。

關曉彤一雙長腿超吸睛。（關曉彤工作室微博圖片﹑張藝興工作室微博圖片﹑鄭秀妍微博圖片）

是次活動主題以粉色為主，獲邀的明星們都身穿粉色系服裝出席，位位都閃耀動人。就好似韓國女子組合前少女時代的成員Jessica（鄭秀妍），其身穿一件吊帶粉色長裙，腰間剪裁設計突出她纖細小蠻腰，從側面看更有鏤空的效果，相當漂亮。

Jessica晒小蠻腰。（鄭秀妍微博圖片）

而男明星方面衣着程度亦相當性感，就好似內地男星張藝興以真空上陣，沒有穿上任何打底內衣，只是外穿一件粉色西裝，胸肌若隱若現。而內地男團組合INTO1的成員劉宇就大晒結實腹肌好身材，內裡身穿粉色薄紗打底衣，外穿粉色外衣，是眾男星中最性感的一位，而其長相比較秀氣，再配上這一種鮮艷的顏色，不少網友都激讚其駕馭得好，直言「帥到離譜」。

張藝興真空上陣﹑劉宇穿薄紗引討論。（張藝興工作室微博圖片﹑劉宇微博圖片）

無論他們多麼性感﹑帥氣，仍然不敵女星關曉彤的打扮，事關她身穿粉色超短褲外搭西裝外套，展現一雙超長腿相當吸睛，雙腿肌肉量分佈平均而且又白皙，還非常畢直，腿長有108CM的她身高是172CM，眼看她穿上高跟鞋整個人顯得更高，乍看之下有180CM的效果，果然是一位「腿精」。另外，有網友更曝光了她在現場的花絮照，在沒有修圖的情況下，其狀態依然出色，整體打扮優雅又不失性感，獲得網友一片好評，時尚感滿滿，大家留言表示：「絕了絕了」﹑「腿太好看了」﹑「很難不贏麻」等，羨慕她一雙大長腿。

關曉彤一雙長腿成為焦點。（關曉彤工作室微博圖片）

沒有修圖情況下，狀態亦非常出色。（微博圖片）