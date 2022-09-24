松田聖子之女神田沙也加　輕生後9個月IG突更新　粉絲：以為是夢

歌手神田沙也加不只是資深演員神田正輝與歌手松田聖子的女兒，身為星二代的她更以聲優、舞台劇演員身份活躍於演藝圈，曾為知名電影《魔雪奇緣》（Frozen）、《無敵破壞王2：打爆互聯網》（Ralph Breaks the Internet）配音，只是她在去（2021）年12月於北海道札榥市酒店上一躍而下，送醫搶救後不治、享年35歲，震驚各界。如今近9個月過去，神田沙也加的社群平台竟突然更新，讓粉絲心痛直呼：「還以為是夢！」



神田沙也加社群平台22日突然PO出一張照片，而該照片其實是她生前為服裝品牌拍攝的宣傳照，只見照片中的神田沙也加穿著一席極具復古風味的藍綠色連身長裙，左手拿著玫瑰花束、右手輕放在鋼琴鍵上，再加上神田沙也加留著一頭及耳短髮、帶著淡淡微笑望著鏡頭，整體氛圍既恬靜又溫柔。

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另外，神田沙也加曾在2017年和演員村田充結婚，只是2人於2019年離婚收場，而共同撫養的狗狗就一直待在村田充身邊。

村田充就在該PO文下曬出愛犬的照片，似乎是想藉此緬懷前妻，分享2人養的狗狗一直都過得很好，因此2張照片曝光後，也讓粉絲感慨直呼：「沙也加醬，歡迎回家，我們等了好久啊」、「你在哪裡？今天吃了什麼？最近買了什麼衣服？想問和的事情太多了，好想見你啊」、「今天一整天都在想你，當收到通知時還以為是夢呢！」

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