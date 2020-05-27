木村花自殺未必全因網路欺凌？　《雙層公寓》摔角服背後有洋蔥

日本戀愛實境節目《雙層公寓》成員木村花因為不堪網路霸淩，近日選擇輕生結束22年短暫生命，身亡消息經所屬事務所Stardom證實後震驚各界，外界瘋猜最後壓垮她的導火線，可能是日前節目播出的“摔角服洗衣事件”，當時引爆酸民批評聲浪，不過近來也有人提出不同看法，認為那對小花而言，並不只是一件衣服如此簡單，“而是靈魂實實在在的一部份。”

在日前播出的《雙層公寓》中，小林快不小心把木村花價值10萬日元的定制摔跤服，與自己的衣服一起在洗衣機裡洗，導致衣服縮水且褪色，她得知後頓時崩潰淚崩。情緒激動的木村花，之後在眾人面前罵了快一頓，並上前將男方帽子拍掉，快則是面露錯愕，並且向小花道歉。

點圖看更多木村花生前美照▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

這段節目播出後，不少酸民湧入木村花的社群網站留下負評，這起事件也被視為整件事情的導火線。對此，熟知摔角界的媒體“鬥魂物志 The Fighting Spirit”24日於粉絲專頁發文，針對此事發表個人看法，他表示，雖然有很多網友認為“不過是衣服吧？”“因為很貴才發火吧？拜金女。”但他表示，“不是這樣的。今天我來告訴大家登場服對於擂臺表演者的意義。”

“鬥魂物志”先是舉例，“為什麼田中秀和能拿得出二十年前的登場服裝呢？那是因為，基本上每個摔角表演者，都視登場服為至寶。那種至寶並不因為那套服裝值多少錢，即便是便宜貨，最重要是那套衣服象徵和代表過什麽。”他表示，這些服裝乘載著不可替代的回憶，“那是一個擂臺上下改變身份的切換器，是進入過去美好時光的隨意門。”

“鬥魂物志”談及登場服對於擂臺表演者的意義。（IG@hanadayo0903）

接著，“鬥魂物志”也以自身為例，“那年，我在擂臺上求婚，那套服裝也只有出現過那麼一次。那套登場服的意義，相信也不言而喻。'哪天如果我死了，請把我最後的登場服作為壽衣穿上。'我如此叮囑妻子。”他認為，這套服裝永遠記載著某個重要時刻的自己，是身份的象徵，也是重要時刻的見證，“那並不是一件死物，而是靈魂實實在在的一部份。”

也正因為如此，“鬥魂物志”能夠理解木村花的崩潰，“我懂，你懂。而其實，擁有過寶物的人，都會懂。即使在別人眼中是垃圾，那是充滿回憶的寶貴存在。別人所喜歡的、所珍視的，並不一定是世俗的價值所能衡量，也不是賠償就能了事。剝奪了的靈魂是永遠都無法填補的。”

“鬥魂物志”也表示，外人不懂摔角業者的戲服價值，是很正常的。（IG@hanadayo0903）

“鬥魂物志”也表示，外人不懂摔角業者的戲服價值，是很正常的，“就像媽媽不懂孩子玩具，男人不懂女人包包，女人也不懂男人一些玩意的價值，那其實是常事，不過也許摔角手的服裝層次還要比寶物更深一點。”但是，可能也是因為如此，“所以欺淩者就錯誤地輕視了嚴重性。”