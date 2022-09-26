香港小姐2022｜亞軍許子萱回應黑面疑雲　答案耐人尋味又有道理

《2022香港小姐競選》昨晚（26/09）圓滿完束，由林鈺洧、許子萱、梁超怡、邢慧敏分別奪得冠亞季、最上鏡小姐及友誼小姐。亞軍許子萱得獎時疑似黑面，似是對賽果不滿，許子萱接受《香港01》回應疑似黑面事件。有網民也對賽果不滿，認為季軍梁超怡應該奪冠，梁超怡也表示多謝網民支持。



攝影：葉志明、梁碧玲

隔住個mon都feel許子萱有啲唔開心。（電視截圖）

許子萱接受《香港01》訪問時，笑言自己當時並沒有黑面。她十分官腔的解釋道：「冇，因為我今次都係抱住探索呢個行業同埋試一試嘅心態嚟，所以我都好滿意，有季軍都好開心，同埋最開心係贏咗靠口才同演講獎，因為口才係我最自信嘅地方。我好滿意今次賽果，之後路好長所以會更加期待。」

亞軍許子萱透露最想拍劇，同馬國明合作。（資料圖片）

《2022香港小姐競選》三甲，林鈺洧、許子萱、梁超怡。（資料圖片）

為什麼會有這個表情？她的解釋也十分之特別，她臉帶笑容地說：「啱啱係嗰個moment俾人cap到，當然係想先唔笑，當叫到其他佳麗或者我嘅時候先笑，咁就靚啲、燦爛啲，所以就俾大家誤會咗。」

《2022香港小姐競選》三甲，林鈺洧、許子萱、梁超怡。（資料圖片）

有很多網民追捧季軍梁超怡，表示她應該奪得冠軍。她接受《香港01》訪問時，知道被支持時臉上也難掩開心的心情。她說：「首先好多謝網民一直以嚟支持，我會做得更好去回報佢哋支持，但係我覺得到最後都唔緊要，參選都學咗好多嘢，同埋呢個係我人生之中未試過嘅經歷，又識咗咁多好朋友。我覺得已經係非常之好！」