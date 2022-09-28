內地演員爆年前TVB中年演員集體轉行：說不痛心也是假的

疫情影響不少藝人生計，日前內地演員馬丁拍片透露，近日與一位5年前一起拍戲的TVB朋友聚會，對方已轉行做品牌銷售，馬丁表示：「年前開始呢，TVB一批中年的演員集體失業，包括他，帶娃漂泊的我呢，看到這幅景象，說不痛心也是假的。」



內地演員馬丁透露有曾效力TVB的藝人朋友已轉行做品牌銷售。（小紅書影片）

馬丁呻演員轉行有難度：「人到中年曾經紅過，有自己被人記住的角色，但是簡歷上除了演員這一欄，其他甚麼都是空白。」馬丁佩服失業藝人沒有停滯不前、故步自封，而是靈活轉型搵新出路，馬丁說：「擺地攤、賣保險、做大巴司機、或者婚禮司儀，還有去工地搬運的；有的人說沒戲拍了，一年沒有收入了，靠賣菜維生，經常會有些顧客來要求合影。」

馬丁指有同行轉做保安、賣花幫廚、擺地攤、賣保險等。（小紅書影片）

馬丁還聽聞有人轉行任職保安，又試過賣花做廚，卻樂觀表示未來演類似角色時會拿捏得更好，馬丁被同行堅毅打動，感歎道：「人生高低起伏，巔峰不迷戀，低谷不自憐。」

疫情下確實有不少TVB演員因收入大減轉行，例如效力TVB 23年的溫裕紅兩年前因續約被削減一半人工離巢，今年被指歸隱田園低調生活；演員莫家淦、陳國峰曾任職搬運工人，一工900蚊9個鐘；《衝上雲霄大選》亞軍盛勁為轉行做保險；另外「威龍潘金蓮」梁茵離巢後亦轉行任職日本餐廳侍應。

盤點8位馬死落地行藝人 最多人轉型做保安有人送外賣做侍應