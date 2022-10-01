張曼玉拍《阮玲玉》驚爆恐怖靈異事件　反應超淡定仲同鬼講呢啲

【張曼玉／阮玲玉】《花樣年華》中張曼玉穿旗袍穿出了現代感，但其實早在關錦鵬執導的電影《阮玲玉》中，她的旗袍裝扮就曾引起話題，雖然穿得密實、旗袍包到上頸，但仍極具風韻。《阮玲玉》是由以《胭脂扣》、《藍宇》獲得肯定的金獎導演關錦鵬執導，超強卡司包括張曼玉、梁家輝、葉童、劉嘉玲、秦漢等人主演，描述傳奇影星阮玲玉一生故事。



傳奇影星阮玲玉16歲踏入影壇，短短9年間演出29部電影，成為當時影壇巨星，然而她周旋在三個男人的感情之間，最後卻被謠言壓垮、服安眠藥自盡，她在遺書上只留下「人言可畏」四個字，一生起落讓人不勝唏噓，阮玲玉當年在上海的葬禮，有近30萬群眾為她送葬，也表達了對阮玲玉的不捨與尊重。

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張曼玉是圈中穿旗袍最美的女星之一，這一切要歸功於拍攝電影《阮玲玉》時，她曾接受了10天的魔鬼訓練，每天穿著高領旗袍和高跟鞋練習走路和坐姿。張曼玉曾在訪談說到：「我覺得她（阮玲玉）那種不是性感，那是騷在骨子裡。我看她每次都穿得很密實，旗袍的領口都到脖子這裡，但仍可以風騷，真的很厲害，但最厲害的是她的笑容很迷人，很有魅力。」

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張曼玉也表示，以往她都是同時拍攝兩、三部戲，但在拍攝《阮玲玉》的3個月，她寸步沒有離開劇組，和劇組住在同一個旅館，也會到每個房間串門子，張曼玉說：「那是個很棒的經驗，可以讓我進入狀況，完全專心在這部電影上。」張曼玉果真苦練有成，影評與外媒評價《阮玲玉》中的張曼玉：「她的一顰一笑、一舉一動都有阮玲玉神韻，但也具有她自己的獨特魅力」，精湛演技也讓她獲獎無數，更奪下華人首座柏林影展最佳女主角銀熊獎。

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電影《阮玲玉》也是關錦鵬導演奠定大師地位的代表作，關錦鵬導演提及當時拍攝現場狀況時，也親口說出確實發生了靈異事件，當時一位攝影師親眼看到，阮玲玉的鬼魂就站在張曼玉的身邊，不過鬼魂的狀態並不可怕，還是那麼美麗，甚至在為自己的傷感的一生落淚，而攝影師告訴張曼玉後，張曼玉也沒有因此感到害怕，而是對阮玲玉說：「如果你真的在我身邊，就請你保佑我演好這個角色吧。」

電影《阮玲玉》以劇情演出與紀錄訪談交錯，一邊是張曼玉演阮玲玉的故事，一邊是張曼玉及演員們演出阮玲玉時的感受，兩位女星宛如隔著時空重疊，導演運用特別拍攝手法，讓兩個時代的女人命運交錯，也娓娓道出隔了多年後，女性仍得承受各種評論，卻也靠著自己的努力燦爛耀眼。

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