梁朝偉赴釜山影展領獎　韓國機場獲大批粉絲接機　逐一簽名好親民

梁朝偉相隔7年，再度抵達韓國，出席釜山影展領取「亞洲電影人獎」，並將現身開幕儀式，梁朝偉本月4號便與老婆劉嘉玲先後抵達釜山金海機場，他一看到大批粉絲立刻睜大眼睛表示驚訝，他也逐一上前簽名，並補充說沒簽到的，會在電影節活動上為大家簽名，作風相當親切。



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梁朝偉坐車離開前，還不忘拉下車窗向粉絲打招呼，這次是他相隔7年後再赴南韓，過往他的電影包括《無間道》、《春光乍洩》以及《花樣年華》都在南韓累積不少粉絲，電影節也將為他準備作品展，放映由他挑選的6部作品「2046》、《東成西就》、《無間道》、《暗花」、《春光乍洩》、《花樣年華》，他不僅會出席開幕式領取「亞洲電影人獎」，更會出席映後座談，釜山影展主席許文永先前宣布他得獎時，也稱讚他：「梁朝偉逾30年來，受到韓國與全球影迷的尊敬與喜愛，是偉大的演員之一。」

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劉嘉玲則是因為工作，4號晚上才抵達韓國釜山影展，還先在香港機場拍下梁朝偉的廣告燈箱，隨即拍下片段和照片上傳到IG story，並配文︰「It’s been 2 years！」抵達韓國後更一路拍下梁朝偉的電影周邊產品，力撐丈夫。

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