魏如萱驚傳婚變「如果要死掉沒關係」前夫情史極驚人曾戀蕭亞軒

台灣「金曲歌后」魏如萱（娃娃）10月5號驚傳4年婚姻生變，與老公隆宸翰已分居，台媒指出二人因家務事及經濟問題起爭執，女方的配偶欄已經是空白狀態，消息引發外界討論，而魏如萱曾在日前感慨發文，表示：「可以活著就好，但如果要死掉也沒關係。」男方的情史也再度被搬上檯面。



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魏如萱2018年嫁給演員隆宸翰、育有一子，根據台媒《鏡週刊》報導，圈內瘋傳夫妻婚變，男方已搬離魏如萱位於台北市大安區的住處，而魏如萱稍早亦透過經紀人發聲明證實離婚消息。魏如萱近期的貼文也引發熱議，先前地震頻傳，她有感而發說：「越是接近有生命威脅的時刻就會覺得，每個人都一樣，就一條命，好像什麼都不重要了，可以活著就好，但如果要死掉也沒關係，快一點就好，我要和我＿＿在一起就好。」完全沒有提及老公隆宸翰。

事實上，隆宸翰1996年與哥哥隆凱濱組成「A&C隆兄弟」出道，年初還有網友翻出當年的專輯、掀起回憶殺，不過隆宸翰的情史比演藝事業精彩，過去曾傳出與蕭亞軒交往，還疑似劈腿侯湘婷導致戀情喊卡，後來被拍到和楊千霈同框，直到2012年演出音樂劇《地下鐵》認識魏如萱，雙方低調交往6年後，2018年宣布結婚。

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