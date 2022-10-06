美麗戰場劇透｜陳山聰終於出現　原型人物係金牌經理人？

TVB台慶劇《美麗戰場》第四集劇透



《美麗戰場》上集講到，小美（陳曉華飾）在隧道觀看樂隊演出，被一名醉酒男子非禮，樂隊主音程裕進（丁子朗飾）英雄救美，其見義勇為令小美大受感動。家明（張馳豪飾）向家寶（陳瀅飾）提到分手的原因，並談起自己對愛情的執着。馬老師（陳嘉輝飾）被廉署緝捕，及後到勝記士多找家琪（蔣家旻飾），怎料被家琪出賣，情急下持刀脅持家寶與家琪，隨時被弄巧成拙搞死自己！事情告一段落，卻成為家琪與惠芳（楊卓娜飾）離家的導火線，也令家琪與追求者李勇強以至惠芳劃破臉皮。鍾勝偕家寶拜祭亡妻，原來其妻當年因平安大廈塌混凝土而離世……

陳嘉輝想硬上蔣家旻。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，家琪在士多販賣毒品，惟與「艇仔」帳目有紛爭，家琪直接找社團頭目威爺談判，還藉機向勇強報復。家寶等人完成公開試，偶遇家明，約他到卡拉OK消遣。家寶上洗手間時，被女子琳琳拉到貴賓房，金牌經理人王一言（陳山聰飾）初見貌美如畫的家寶，遞上卡片欲力捧她當藝人，家寶卻全無興趣。有律師到士多找鍾勝商討平安大廈倒塌的意外賠償，鍾勝及後得知集團答應賠償二千萬元，但堅決不肯接受條件。已離家多時的惠芳，此時竟在鍾勝家中出現……

偷情偷到返屋企。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「聽日山聰出場，睇個造型就知道係王牌經理人Paco，同埋有一個女明星嘅生日會，搵咗JW嚟客串。另外蔣家旻會埋咗黑社會大佬李成昌身，另一個大反派出現。」