美麗戰場｜劇情與MIRROR演唱會意外相似　誓要追究責任拒絕賠償

《美麗戰場》今晚去到第四集，其實昨晚一集已講到鍾勝（杜燕歌飾）偕家寶（陳瀅飾）拜祭亡妻，原來其妻當年因平安大廈過百噸水泥塌下而被壓死，當時鍾勝上街遊行，怒斥責任人士要企出來道歉，他說：「唔使旨意用錢塞住我把口，我今日爭取嘅，就係要佢公開出嚟認錯，唔好將啲責任推嚟推去。」到今晚一集，集團答應賠償二千萬元，但鍾勝堅決不肯接受條件，依然堅持集團要站出來交代。

有網民指出，這個劇情跟兩個月前MIRROR演唱會發生的意外有些地方很相似，同樣是有人被塌下的東西壓倒，同樣有人出錢賠償但受害人家屬不接受，同樣責任被推來推去未有人出來清楚交代事件。

MIRROR紅館演唱會嚴重意外發生至今已超過兩個月，意外令舞者李啟言（阿Mo）嚴重受傷，留醫兩個月。阿Mo因受傷情況嚴重，醒來後需要接受密集式的治療，阿Mo接受治療後暫時未有太大進展。李澤楷於9月12日發聲明，指上周曾親身到醫院探望，指公司會負責阿Mo的醫療費，並以個人名義向阿MO家人提供1000萬元經濟援助。阿Mo爸爸李盛林牧師，於13日凌晨2時多以長文回應：「請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」