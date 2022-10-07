52歲鍾麗緹傳因50萬被小12歲老公威脅離婚　張倫碩抖音嬲爆澄清

52歲鍾麗緹2016年嫁給小12歲演員老公張倫碩，婚後時常高調放閃，今（2022）年7月還替對方慶祝40歲生日，小倆口婚姻生活幸福美滿。怎料，近來卻爆出女方一舉動，讓男方威脅離婚。對此，張倫碩罕見動怒回應。



【相關圖輯】鍾麗緹素顏靚樣崩壞 眼睫毛出晒事嚇壞網民：也太像曱甴腳了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 54

張倫碩本月5號在個人抖音平台以「它（他）們真的不怕犯法嗎」為題上傳自拍影片，提及近來看到一則假新聞非常生氣，內容指稱鍾麗緹購買1條50萬裙子後，張倫碩為此威脅離婚，更加碼諷刺他是普信男（指自身條件普普普通通，卻盲目自信）、窮「屌絲」（又窮又矮又多挫折）。

【相關圖輯】鍾麗緹穿瑜伽褲跳舞安全過關 改著運動褲卻不慎現形（點圖放大瀏覽👇👇👇）

對於這些爆料和批評，張倫碩氣炸表示，這種當眾辱罵、誹謗不知道法律管不管，一度考慮要報警或提告，他已委託律師對酸民提告，更直接點名一名自稱廈門大學自媒體的大學生，怒批：「他們真的不怕犯法嗎？」

貼文曝光後，有網友留言安慰，「放平心態，網路就是很多這些人，越理會別人越去激怒你」，張倫碩則表示：「你說的對，但是好多年了啊．」事實上，夫妻倆婚後不被外界看好，尤其女方收入高於男方，讓張倫碩飽受批評，這次卻罕見動怒甚至揚言提告，看來已經到無法忍耐的地步。

【同場加映】盤點9對圈中秘密離婚夫妻 敖嘉年自爆瞞「分」3年勁震驚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

延伸閱讀：

登山女神爆不倫喊告！律師曝「驚人目的」：追求貞節牌坊？

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】