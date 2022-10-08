鄧麗欣前度租昆凌豪宅深夜開P嘈到拆天！專家鬧冇品　再教隔音4招

鄧麗欣前男友王子（邱勝翊）向昆凌承租位在台灣內湖的豪宅，近日卻遭鄰居投訴深夜「開P」嘈到拆天干擾社區安寧，使住戶不堪其擾，因而向當地傳媒投訴。台灣地產專家Sway分析，豪宅牆壁隔音可能和一般平房差不多，他也分享4個隔音妙招。



Facebook Page「Sway房市觀測站」指出，不是買了樓就可以盡情地在家奔跑吵鬧，他也透露自己對王子事件的看法：「那個道歉很沒道歉，他的鄰居真辛苦。只要是住公寓大廈，就得有一點品德。」

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Sway表示，就算是知名建設公司蓋的豪宅也未必抵擋得了毛弟（邱宇辰）口中的「有幾次邀請朋友來聚會｣，「這也代表著，他的大門跟窗戶跟地板『很普通』，幾千萬台幣買的豪宅的隔音，搞不好跟我這種幾百萬買的平房，差不多。」

Sway藉此呼籲：「請別當惡鄰居啊，三更半夜也別在窗口說電話，因為附近全部都會聽到！」並分享4個房屋隔音妙招。

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第一，天花板做隔音層，這可以稍稍降低樓上的腳步聲，但效果較差，若要追求更好隔音效果，可選擇樓板厚度超過20厘米、且加上隔音工法的天花板。

第二，採用真正的氣密窗，並加配全熱交換器。第三，大門隔音取決於四周的膠條，平價的膠條用了幾年後隔音效果會減退，需更換新的膠條。

最後一點，Sway也提醒若民眾真的對噪音非常敏感，建議住頂樓，因為就算是豪宅也可能會吵，「規劃再棒的隔音工法，都抵不過偷工減料，請成屋後實際測試。」

關於在豪宅深夜太吵引起鄰居不滿的事件，毛弟先在IG還原事發經過並道歉，不久後王子也發文表示，用不同的角度看同一件事，可能會產生不一樣的結果：「每一個人的理解都帶有主觀性，有時候甚至會誤解別人的好意。生活中，應該多去感同身受，換個角度，學會去理解，找到生活中美好的一面，共勉之。」

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