傳介入鄧麗欣王子戀情、被毛弟視為大嫂　郭雪芙忍近1個月終回應

郭雪芙與王子（邱勝翊）被爆合作《山中森林》後假戲真做，雖兩人始終沒認愛，但私下聚會沒有少，與王子的弟弟毛弟（邱宇辰）也互動頗佳，「鏡周刊」拍到他們私下相約出遊，報導稱毛弟已將郭雪芙視為大嫂，對於報導內容，郭雪芙經紀人回應：「就是藝人正常的社交生活。」



「鏡周刊」指出，郭雪芙與毛弟同車抵達近期很紅的早午餐店，郭雪芙並抱著毛弟的愛犬「MoMo醬」下車，而毛弟隨後則幫郭雪芙拿包包跟著進到店內。過了一陣子，曾傳與毛弟分手的吳品潔也現身該店，兩人似乎已復合，郭雪芙與毛弟、吳品潔頗有話聊、相處得很好。

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王子在拍攝《山中森林》時與香港前女友鄧麗欣分手，時間點太恰巧引發外界聯想，隨後王子又被發現與郭雪芙在同一背景拍攝照片，疑似一同出遊，時間點是還沒與鄧麗欣分手時，加上王子是唯一關注郭雪芙親妹妹的圈內好友，諸多證據指向兩人交往，但兩人都一直以「好友」相稱撇緋聞。

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