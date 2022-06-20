郭雪芙頻傳與鄧麗欣爭仔　記招20字再回應與王子緋聞：我也沒辦法

陳柏霖、郭雪芙主演Disney+《正義的算法》日前舉行特映會，陳柏霖和台灣童星林格宇飾演父子檔，他現場看到林格宇鞋帶鬆掉，當場蹲下來幫「兒子」綁，林格宇也給超級奶爸陳柏霖打「1000分」。



被指介入鄧麗欣王子戀情，郭雪芙再回應

郭雪芙日前被拍到和王子（邱勝翊）等朋友約會，緋聞再起，她否認關係是友達以上：「都是朋友一起出去，大家要串在一起我也沒辦法。」

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陳柏霖在《正義的算法》中出演為了勝利而機關算盡的王牌律師「劉浪」，當日以一襲俐落的西裝現身特映會紅毯，重現戲劇中帥氣瀟灑「精算律師」的自信與從容。他和桂綸鎂從17歲合作《藍色大門》好情誼維持至今，驚喜桂綸鎂到場，給一個甜蜜擁抱，主持人阿娟打趣桂綸鎂以「家人」之姿肯定要來，她笑回：「對啊！」

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而陳柏霖一見到「兒子」林格宇馬上喊「良哥」，林格宇則是爆料：「雪芙姐姐都沒有跟我玩。」郭雪芙直呼：「我不太會跟小孩子玩，耐力不是很好。」

侯彥西透露自己還未看過剪輯完成的作品，非常期待在大螢幕上觀賞，也希望那些俗又有力的浪漫金句能夠撩到觀眾的心，一起期待他與阿喜（林育品）兩人之間若有似無的曖昧。實力派演員陳雪甄飾演獨當一面又經驗老道的律師，與律師們諜對諜較量的辯論戲分精彩可期。鄒承恩扮演重要的角色，為聚心事務所帶來一場無法預期的混亂。

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主演《台灣犯罪故事》的林予晞也盛裝出席助陣，對於要詮釋台灣神秘奇案倍感挑戰，也期待為觀眾帶來劇中縝密複雜情節反轉。特映會也邀請到演唱片頭曲創作新人「同理」以及饒舌鬼才「熊仔」出席活動熱情加持。

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