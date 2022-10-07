周揚青緋聞男友超深黑眼圈激似羅志祥　被嘲暗星攀龍附鳳博入豪門

34歲大陸網紅周揚青先前與羅志祥（小豬）愛得甜蜜，但這段感情因羅志祥出軌而告終，不過周揚青也沒有因此不相信愛情，反而繼續專心工作，並且登上婚戀節目，雖然登婚戀節目的戀情也沒有修成正果，但不影響周揚青的狀態。



如今，周揚青戀愛新對象再度登上熱搜！這名新對象是大陸藝人，被觀眾和粉絲稱是黑版羅雲熙。如今被爆是周揚青新對象後，更有人覺得他神似周揚青前男友羅志祥，尤其是一對黑眼圈。這名男藝人便是《青春有你》中的段星星，網上截出段星星曾遭節目中的老師BLACKPINK Lisa好評的畫面。

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根據爆料者發的圖，二人戀情的蛛絲馬跡是在周揚青發的微博上發現的。周揚青與好友大王夫妻和助理貓貓在家做飯，並且通宵打牌喝酒的照片中出現了一名神秘男生背影，對比細節後與段星星相符。同日大王的直播背景男聲也和段星星相符。後來兩人還被發現吃的都是同一家居酒屋的美食。

段星星登《青春有你》人氣低迷被封暗星

不少人調侃指，雖然曾經上過選秀節目，但段星星的人氣真讓人有些記不住是誰，能攀上富二代周揚青算是「嫁入豪門享福」系列。隨即周揚青似乎直接霸氣發照片稱：「雖然糊，但是架不住我喜歡。」 似乎在回應緋聞。若戀情是事實，那麼就祝福周揚青，盼不再遇上渣男，甜甜蜜蜜談場戀愛吧！

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