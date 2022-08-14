羅志祥驚爆世紀復合？　周揚青IG揭露真相　與小鮮肉親密照流出

藝人羅志祥（小豬）2020年遭周揚青抖出劈腿、約炮、玩多P等行徑，毀滅式爆料讓他離開演藝圈近2年；日前他發文預告「她要回來了」，女方則是上傳飛機照，爆出兩人復合。沒想到，周揚青IG上傳與一名男子的親密照，是否為羅志祥？掀起2.2萬人討論。



羅志祥在8月1日突寫下「她，要回來了」，並附上一張飛機照片。沒想到，周揚青同時在IG曬出搭飛機照片，讓外界瘋狂猜測兩人是否「世紀復合」，重吃回頭草。不過，羅志祥也解釋，這個「她」是昔日反串角色朱碧石。

羅志祥與周揚青在8月初巧合地曬出了引人熱議的相片。

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不過，羅志祥、周揚青複合一事仍是傳得沸沸揚揚。怎料，周揚青昨（13）日上傳鮮肉照片，畫面中只見她緊貼一名高顏值花美嫩男的身上，而男子的背影極為壯碩，一看就事有練身材，而她不僅牽手、緊勾著男方，整個人幾乎貼了上去。

該名小鮮肉一轉身，揭露了真面目，五官極為精緻立體，一點也不輸線上男星。而周揚青則是曖昧寫下，「這一期的主題是～末日私奔！」引來2.2萬人討論周揚青是否有新戀情，紛紛留言「新男友嗎」、「神仙組合」、「向小豬示威嗎」。而該男也被扒出是大陸知名網紅「莫非萬里」，兩人為了品牌商品拍攝宣傳照。

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