原子少年「小孩」首度發聲明　交代情色糾紛細節　稱已遍體鱗傷

「原子少年」冠軍團天王星成員何世華（小孩）日前遭未成年網美控他酒後打算霸王硬上弓，2人事後交往並分手，女方閨蜜爆料小孩渣男行徑，在小孩透過社群致歉後，男方好友又提油救火指是女方提議要發生性行為、甚至無套也可以，網紅母親昨發聲喊告，跟社會局約談後，到中和警局報案。



小孩沉默2日，也透過律師發出聲明，吐露心聲「事已至此，我遍體鱗傷，身心俱疲」，聲明談到與女方認知有落差，從未誘拐欺騙，並向因自己私事波及「原子少年」其他成員的努力而致歉。

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何世華聲明全文：

各位好，我是小孩何世華，經過兩天沉澱我想我必須說些話：



一、 整起事件的核心焦點，在首次女方於我喝醉情況下來我家中，我是否違反 女方意願脅迫求愛;但這點我與女方的主觀認知與記憶都顯有落差，沒有共識，只能讓司法依照證據與雙方說法的合理性來判斷。



二、 至於隔日與女方電話聯繫，是擔心前一晚因喝醉導致無意識的動作過大，造成女方受傷，但與違反女方意願求愛無關:女方當下也立即表示無礙， 我就沒想太多。



三、 兩人「親密關係」始於女方要求交往之後，我從未誘拐欺騙；且男女雙方均滿16歲在交往中的合意親密關係，並沒有違反法律，但此點卻一再遭有心人士扭曲、邪化、帶風向，尚請媒體先進明察。



四、 基於曾有過的情誼，我隱忍至今，然而許多人證與對話紀錄都可清楚證明 謠言與事實不符，屆時我會在司法程序中一ㄧ呈現，讓大眾公評。



五、 事已至此，我遍體鱗傷，身心俱疲，但總相信世上仍有公理。為了不想讓 信任我的家人及朋友被因此事而得利的人消費，我已委任理樸法律事務所 李之聖律師(聯絡電話:02-35019345)，除了在日後司法程序幫助我證明清白，也會追究散播不實謠言者的責任，以盡我保護愛我的人的努力。



六、 最後，因我的私務波及「原子少年」其他團員的努力，感到很無奈難過， 也請諸位先進體諒，其他熱血追夢的人，不該被我耽誤。謝謝各位體諒， 由於接下來可能進入司法程序，我將統一委由律師對外發言，再次感恩。



何世華 2022/10/8



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】