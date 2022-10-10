林志玲忍17年終還原大陸墮馬事件恐怖內幕 意外後因1件事唔敢喊
撰文：TVBS新聞網
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47歲林志玲在睽違兩年後首度公開露面，近日舉辦《剛剛好的優雅》新書分享會，在現場回憶2005年在大陸大連拍攝廣告時的墮馬事件，還原所有真相。林志玲透露，自己在導演要求下決定自己上馬拍攝，剛開始馬都很聽話，但到第4、第5個take，馬就突然從平坦草原往森林暴走失控，當下林志玲決定要跳馬：「因為我知道如果被牠帶進森林，我可能會體無完膚。」
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也因此林志玲表示，自己做了一個最困難的決定，跳馬逃生，但跳下來那瞬間，應該是被馬兒踢到，讓她腦袋一片空白昏迷，再醒來時人已經在醫院，當時聽到醫生診斷自己6根肋骨骨折，再多往上移位一厘米就沒生命了，而林志玲聽到診斷後就放心睡去：「我知道我還有希望可以活著。」
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不過林志玲坦言，當時自己躺在床上，連一滴眼淚都不敢流下：「因為哭了會抽搐，但抽搐身體就會痛，我當時唯一的工作，就是讓自己的身體修復，盡快回到我的人生。」
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