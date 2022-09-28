豐胸秘笈｜林志玲用花灑頭沖出水滴胸型　曾之喬美胸操集中防副乳

比起胸部大小，擁有完美的胸型更重要！隨著年紀漸長，不少女性出現胸型下垂、外擴等困擾，若你也開始好奇，究竟該如何不動刀也能養出「水滴美胸」，現在就下滑讓志玲姐姐、曾之喬2位美胸代表分享美胸保養之道吧！



偷師曾之喬、林志玲「美胸秘密」，輕鬆養出「水滴美胸」

事實上，胸部的罩杯大小，往往是先天遺傳，但仍能透過後天的「美胸按摩」，長期刺激乳腺，達到二度發育的效果，不僅能養出豐滿的胸型，還能防止副乳出來嚇人，現在就一起來偷師女星們的「美胸按摩」秘訣吧～

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曾之喬

女星曾之喬不僅擁有雪白的膚色，身材更是凹凸有致，傲人的雙峰、豐滿的事業線更令粉絲羨慕不已。曾之喬過往也曾分享，平時不僅會多吃豬腳、白木耳、海帶等富含膠質的食物，內衣也會特別選擇「包覆性強」的材質！

此外，曾之喬也會利用零碎時間做「美胸運動」！曾之喬分享，只要將雙手合十，在胸前做推擠的提胸動作，不僅能瘦手臂，也能讓胸型更加集中唷。

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林志玲

出道多年身材始終纖細，但胸部卻從未出現縮水狀況的林志玲也分享，洗澡時會將花灑頭「由胸部下方往上沖」刺激穴道，洗完澡後，則會先熱敷胸部5-10分鐘，接著，擦上美胸霜或精油，以手部虎口位置「將胸部由外往內推、從腋下將副乳往上拉提」，左右各30下，最後再繞著胸部畫圓就能幫助刺激乳腺，以養出堅挺的胸型唷～

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