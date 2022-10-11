吳奇隆靠1張「狗仔相」撇婚變傳聞　劉詩詩咁抱3歲仔臂力驚人

吳奇隆和劉詩詩夫妻之前因為進家門時被拍到男方走在前面，沒有幫老婆「扶門」，被批沒風度，又因此再度傳出婚變。不過近日大陸狗仔隊又捕捉到兩人在橫店帶著3歲兒子「步步」外出用餐，又稱一家三口「其樂融融」。



畫面中劉詩詩戴著黑色漁夫帽，抱著戴口罩的兒子先走出餐廳，這回吳奇隆換成緊跟在後，路上還不忘伸手和兒子互動玩耍，劉詩詩和兒子上車後，吳奇隆小心環顧四周，似乎警惕是否有被跟拍。

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雖然樂見吳奇隆和劉詩詩婚姻幸福，但粉絲還是紛紛喊話：「離劉詩詩私生活遠一點，多關注新作品。」、「不要打擾步步小朋友啦！」並開玩笑形容劉詩詩抱小孩的架勢似乎「臂力不錯」。

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