64歲麥當娜疑出櫃　拍Tiktok片以一條粉紅色底褲表明性取向

已經64歲的麥當娜（Madonna），不愧是永遠的話題女王，只要一出手，總是各方爭議焦點。她上個月才吻了23歲年輕男模Andrew Darnell，被戲稱是「嫲孫戀」，想不到這還不是她近期最勁爆的舉動，她公布了最新的TikTok短片，竟然「公開出櫃」！



【圖輯】64歲麥當娜疑以一條粉紅色底褲出櫃！點圖放大逐格睇她最新拍攝的Tiktok短片👇👇👇

+ 2

只見在短片中，麥當娜拿著一件粉紅色內褲，字幕寫道：「如果我丟不中，我就是同性戀者！」結果她把內褲丟向垃圾桶，還真的掉落在離垃圾桶一大段距離的地上，她接著對鏡頭一揮手，臉上露出耐人尋味的笑容，似乎沒有因此感到不悅，也才讓網友推論她是否藉機表明自己的性向，再回想到她之前的一些行為，突然明白了些什麼。

麥當娜作風一直率性、大膽，儘管從年輕到現在的所有緋聞或是婚嫁對象，都是男性，而且多半比自己小。

【相關圖輯】64歲麥當娜爆出「嫲孫戀」 與23歲男模Andrew影雜誌擦出愛火（點圖放大看更多Madonna與新男友的照片👇👇👇）

+ 1

麥當娜亦曾經被傳過和夜店的老闆娘交往，亦曾和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的日裔前女友清水珍妮（Jenny Shimizu）爆出過感情花邊，外界最記憶猶新的是在2003年的MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上和Britney Spears、Christina Aguilera的女女吻。網友猜測，她對女性始終並非無感，就算不是百分之百的女同志，至少對男性和女性應該都會心動，因此短片內容絕對不只是單純的失手自嘲而已，一定是趁機表態。

【同場加映】12位藝人敢愛敢認做自己 公開「出櫃」為同性戀者發聲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

Rain遭傳婚外情！對象「神似金泰希」高球選手照片曝光

300通電話預約不到「營業中」！觀眾爆氣怒譙詐騙

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】