麥當娜對愛情越挫越勇　坦承後悔兩度結婚　拒再為愛失去自我

美國天后麥當娜（Madonna）雖然已經年過60，但行為作風仍然十分大膽，近日她也自己上載影片，抽出粉絲詢問她的 50 條問題，當中包括她的歌唱事業、生活、個人喜好等等。身為叛逆的象徵，在影片中麥當娜也不諱言大談自己仍然對性有渴望，更自嘲自己人生最後悔的事，就是兩度結婚。



麥當娜也不諱言大談自己仍然對性有渴望。(YouTube@Madonna)

被喻為樂壇「長青樹」的麥當娜（Madonna），雖然已過花甲之年，並出道40年有多，但仍然活力十足。麥當娜近日為了宣傳她的最新混音專輯《Finally Enough Love: 50 Number one》，在其YouTube Channel分享影片，回答精選出來的50條問題。

麥當娜在YouTube Channel分享影片，回答精選出來的50條問題。(YouTube@Madonna)

其中麥當娜多次不諱言談及「性」，笑言她人生中最大罪惡快感（guilty pleasure）就是「性」。當麥當娜回答「有什麼事對於現在的你而言，可能不是一件好事」時，麥當娜卻爽快地回答：「就是結婚，還要兩度！」她更解釋自己一生學到最重要的課題，就是「一切都不是真的」。對於愛情，麥當娜從以前到現在都是敢愛敢恨的人，雖然她自嘲後悔兩度結婚，但其實她在感情生活裡可謂越挫越勇。

麥當娜曾表示辛潘是她一生最愛的人。(Getty Image)

麥當娜曾與影帝辛潘結婚3年

麥當娜在1985 年至 1989 年與影帝辛潘（Sean Penn）曾經歷過3年的短暫婚姻，二人曾被視為「叛逆」界的金童玉女，可惜最後都是離婚收場。不過二人仍保持友好關係，在麥當娜與第二任丈夫離婚後，二人被拍到不時約會見面，男方又會出席她的演唱會。在2016年，辛潘為海地舉辦的慈善晚會上，有外媒拍到二人牽手的畫面。

麥當娜為愛放棄美國事業甘願做背後小女人

然而，真正令麥當娜傷得最深的，是她第二段與《福爾摩斯》名導 Guy Ritchie 的8年婚姻，當年麥當娜為了另一半搬到英國居住，心甘情願地成為他背後的小女人，也會以「Madonna Ritchie」的身分參加舞台劇演出，雖然該作品評價一般，但外媒見麥當娜願為丈夫付出所有而感到驚訝，並為他誕下一兒洛高 (Rocco)。可惜二人的婚姻維持了8年，在2008年正式離婚，其後他們更為了爭奪小孩撫養權而公然反面。

麥當娜坦承跟前夫 Guy Ritchie 在一起失去了自尊。(Getty Image)

麥當娜與前夫一起時失去自尊

數年後麥當娜受訪公開離婚的原因，她坦承跟前夫 Guy Ritchie 在一起失去了自尊：「每當我想在演藝事業有所作為時，他就會不高興，讓我有被囚禁的感覺。」她也在訪問中表示這次的婚姻令她有所成長，明白一段健康的關係除了要學會適時妥協、互相尊重，身為女人也要在愛情裡保留自己，不要因為對方而失去了原本的你。

親身經歷這些衝突後，我明白一段關係是需要「妥協」，是需要彼此互相尊重、雙方平等才能讓關係維繫長久。而妳一定會找到一位能真正知道妳是誰，仍能舒服地和妳在一起的人。 麥當娜

麥當娜離婚後做回自己。(IG@Madonna)

麥當娜感情生活越挫越勇 與小鮮肉交往

自一次失敗的婚姻後，麥當娜反而越挫越勇，與許多年紀比她細小的小鮮肉交往，她曾經在訪問中表示，自己從來沒有故意找小鮮肉談戀愛，只是年紀較大的男人不像年輕的有勇氣，願意踏入她的世界裡。

麥當娜與年齡相差36歲的男伴舞 Ahlamalik Williams 拍拖。 (Getty Image)

最近一次在2019年，麥當娜與當年只有24歲的男伴舞 Ahlamalik Williams 拍拖，二人即使相差36年仍無懼年齡的差距而相戀。不過正因為二人身分地位懸殊，加上巨大的年齡差距，而備受爭議，有人甚至嘲笑麥當娜的年紀可以做到男友的母親。有傳男方曾向麥當娜求婚，但遭女方當場拒絕。最後因為麥當娜工作太忙而分開，她曾在IG Story上分享一段說話：

當你生活中的某個人不適合你時，上帝會不斷地用他們來傷害你，直到你變得堅強讓他們離開。 麥當娜

【麥當娜Q&A】