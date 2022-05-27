專訪 | 珠寶家Anna Hu享譽國際不求名利　最大成就感謝客戶信任

Anna Hu（胡茵菲），一位擁有出色履歷的美籍華裔珠寶藝術家，自小與奇珍異寶為伍，原本已朝著大提琴獨奏家的道路前行，卻因長期演奏，導致肩部嚴重的肌腱炎，被迫中斷成為音樂家的夢想，但也正是如此，才成就了如今獨一無二、集古典音樂與珠寶設計於一身的Anna Hu，「我覺得音樂就是我生命中的寫意，我應該是當今珠寶歷史中唯一一個有音樂背景的，所以融合在一起。」她講道。



Anna Hu在音樂與藝術的熏陶下成長。（葉志明攝）

在Anna Hu的設計中，有很多線條生動，柔美與霸氣並存的作品，且工藝相當繁複，這當中其實是運用了樂理創作的理念：「我的流線，應該是對旋律的認知跟我在腦海中裏面的那一種多度空間，因為建築的話只有放在所謂的二度和三度，那音樂的話，是很多元空間的，我們有很多個層次，所以我覺得我把和聲、旋律的這種概念帶到珠寶算是首創，用作曲的概念來設計。」

多年來征戰國際藝術殿堂，Anna Hu在珠寶界早已享有盛譽，但她偏偏淡泊名利，憑著對音樂與藝術的追求與熱愛，心無旁騖地投身於創作：「我有社交恐懼症，也不喜歡拍照，我做珠寶我覺得最不能夠去想的就是名跟利，因為當你想名跟利的話，你就沒有靈感了，不能做自己了，所以我覺得怎麽樣把本質做好（很重要），我得到的最大成就感，是客人對我的信任，甚至我覺得名跟利，這些東西應該是放在一邊的，因為當你享受得太多，就沒法做好自己的文化。」

Anna Hu一直將音樂與珠寶設計相結合。（葉志明飾）

今年是Anna Hu同名高定珠寶品牌ANNA HU成立15週年，在這個特殊的年份，她受邀出席賞盡七千年藝術歷史的最高殿堂TEFAF（The European Fine Art Foundation）歐洲藝術博覽會35週年慶典大展，是今屆展會中唯一受邀的亞裔珠寶藝術家。Anna Hu將奉上籌備了3年的35件大作，以三大藝術樂章《La Caprice Art Déco 當代藝術隨想曲》、《La Variante Silk Road Rhapsody 異想絲路變奏曲》和《La Fantasia de Fleurs 花之幻想曲》呈現藝術珠寶交響盛宴，從當代藝術裝飾主義到東方古典藝術，致賀這一盛事。

請簡單介紹一下打造珠寶的工序

三大元素，第一，主石一定要棒，因為這是我的面子，我爸爸媽媽面子，我是寶石（家族）第二代；第二點就是設計要有原創性，並不是要長得稀奇古怪或是長得很 striking（吸睛），而是骨子裏的原創。比如說我看到張大千的lotus（蓮花）我被inspire（啟發），原創上我就做出例如說這可以轉動的花瓣，然後把寶石很安全地鑲嵌在里面，然後在這個寓意中就是把中國的古典元素給套到西方的工藝里面，整體在架構上，它是有漸進式的方式，然後還有在工藝上的挑戰。我的作品我還蠻自豪的一點，就是所有好的作品都難免會被大家學習模仿，我的作品出來歡迎大家來仿，因為仿出來也像四不像一樣，會非常醜。所以在工藝上我有我自己的精湛之處，所以設計元素要原創，工藝要精湛，還有主石要棒，這是我對自己作品的基本要求。

在打造一件珠寶過程中，最難的是哪一部分呢？

有时候曲高和寡，高處不勝寒，作品太棒了，大家不一定看得懂，這就是我為什麽特別珍惜像Pansy（何超瓊）和向太（陳嵐）這樣真的懂的人，很多都是用耳朵在看作品，對我而言難的是幫（觀眾）做一些啟蒙教育。我的作品是給內行人收藏的，我的作品不是靠宣傳或者是這種所謂的名氣的附加價值，因為我覺得我的作品就算是不用寫logo，大家一看都要知道為什麽它是最棒的，所以難的是跟外行人溝通。

向太與Pansy為Anna Hu的珠寶活動撐場。（資料圖片）

平時如何汲取靈感？

我移民到摩納哥，摩納哥四周南法蔚藍海岸最美麗的樹跟花，靈感就是我身邊的一切。我走路三分鐘就到後花園了。（還想嘗試一下其他的什麽題？）沒有，我覺得同樣一個主題已經可以讓我在未來幾十年繼續探討。

這麽多作品，如何避免重複？

我覺得也不用特意避免，因為這些東西沒有任何的制式的定律，這是給一些，不好意思，比較平庸的設計師，他們去突破的。我從來沒有這方面的問題。

Anna Hu對自己的作品相當有自信。（葉志明攝）

那有遇到過瓶頸期嗎？

我只有沒時間睡覺。瓶頸不在我的字典中。

除了名利，你覺得珠寶帶給你的是什麽？

使命感。我可以幫各式各樣的女強人，像麥當娜、不丹皇后，皇宮貴族到Pansy到向大太，我覺得我的珠寶就是適合給氣場強的女強人，知道自己要什麽的女強人。

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自己有收藏藝術品嗎？

我喜歡的我都收藏不起，我喜歡都是畢加索、梵高這些名畫，我品位有點高，所以我直接住在博物館樓上，樓下就直接看，就開心。

對品牌未來有什麼企劃嗎？

藝術家不能那麽有計劃，藝術家去想辦法，好好把這一件做完美，下一件再做完美，下一屆做得更完美。我會做到，只要我有一口氣我都會做這行，因為我太愛我的這個領域了，我希望在見上帝的時候，我可以在珠寶的藝術史上有屬於自己的章節，這是我的夢想。

在Anna Hu眼中，每件珠寶都是藝術品，日常生活的搭配會以珠寶為主，再考慮什麼樣的服裝可以做一個最好的詮釋。（葉志明攝）

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