42歲張栢芝與謝霆鋒離婚11年　以這3個字稱呼前夫獲網民讚得體

張栢芝因參加陸綜《乘風破浪的姐姐》獲好評，在大陸接下不少工作，上了許多節目，去年她在節目上透露對兒子進演藝圈的看法，其中提到孩子的爸爸謝霆鋒的稱呼，被稱讚「得體」，也再次受到討論。



張栢芝和前夫謝霆鋒育有2個兒子，2007年生下長子Lucas，2010年生下第2胎Quintus，不過兩人在2011年離婚，她獨自帶著兒子生活，後來在2018年產下第三胎，但始終未透露小兒子的生父是誰。

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張栢芝在節目《讓生活好看》中被問到對兒子未來若想進演藝圈的看法，她大方回答：「我完全不會抗拒！」接著說：「我當然想要我兒子是很簡單，讀書讀得好一點，然後遇到一個很單純很簡單的一個小女孩陪著他，然後就想要結婚的時候結婚，有一個非常單純的家庭，這樣子我就覺得很好。」

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但張栢芝也表示這也是自己在想，不一定是兒子希望的生活，她說：「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或者是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他。」而她以「他爸爸」來稱呼前夫謝霆鋒也意外成了焦點，被認為很得體。

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