林志玲47歲一嘟嘴意外掀罵戰　有網民認為冇問題：靚過好多後生女

林志玲近來返台，本月9號還公開亮相出席新書記者會，而這也是她在台睽違兩年的公開活動，怎料事後卻有網友在網上發文，希望林志玲別再嘟嘴拍照，引發網友熱議！



林志玲近日出席公開活動，當天她大方擺出許多姿勢讓現場傳媒拍照，豈料卻有網友看不下去，在Dcard發文批評。該網友以「志玲姐姐不要再這樣了好嗎」為標題發文，內容則提到雖然她同意林志玲很美、兼具IQ與EQ、人美心善，「但希望可以看到她展現更符合年齡的姿態」，更放上一張林志玲在記者會上嘟嘴的照片。

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照片一出，引來網友們討論聲浪一面倒支持林志玲：「她幹嘛迎合你啊，笑死」、「沒有，這姿勢就算是人妻一樣可愛」、「干你屁事啊」、「哈哈哈哈志玲姐姐好可愛」、「你可以不要看，人家這年紀這狀態這體態比一堆年輕的強好嗎」；此外，還有網友忍不住出面酸原PO說：「你的發言也沒有符合你的年齡啊」、「其實妳管好妳自己就好了」。

該發文後來因討論熱烈，目前已遭刪除。

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