容祖兒《牧野家族》連奪12冠　因節目規則一個舉動引爭議

容祖兒（Joey）首次擔任常駐嘉賓的真人騷《牧野家族》於9月尾收官，雖然後期張翰因劇集《東八區的先生們》負評不斷，最後一集甚至被剪掉所有鏡頭，但就收視與口碑來講，還是非常不錯，先有六網收視第一，後有網絡播放量突破12億，連續12日全網奪冠，撼贏不少同類型節目。



《牧野家族》是治愈系真人騷。（微博@湖南衛視牧野家族）

《牧野家族》將四位嘉賓、三組人分別安排在雲南麗江鄉間獨自生活22日，一人一房一塊地，有各自的生活區域，但相隔遙遠，容祖兒住玉龍雪山腳下，張翰住魚塘邊，王子文與吳永恩這對情侶住牧場，衣食住行自給自足。三組人在錄製期間不能見面，只有在非主體實驗時，才可以接觸。節目在第一集就進行「斷捨離」，每人都被限定隨身物品，當時王子文與吳永恩就因有限的食物發生衝突，這是他們平時生活中絕對不會遇到的「食物焦慮」問題。

王子文與吳永恩因食物鬧交。（視頻截圖）

作為樂壇天后的容祖兒，舞台魅力無限，但在節目中，似乎也讓大家看到了「普通」的一面，包括悉心照顧兔仔、小豬，媽媽為自己找伴侶操心，因對細佬太嚴格自責、與自己對話等，更多次感觸淚流。在與張翰單獨相處時，也會因尷尬害羞而面紅，在牧場看見衝撞的牛馬，感到害怕時會捉緊對方手臂等，似乎「除下明星的外衣」，在心靈上返璞歸真。

+ 3

不過，節目在臨近尾聲時，容祖兒引起些許爭議，事緣有一集中，四人進行「守護者」實驗，抽籤時她抽中吳永恩，成為其秘密守護者，在一日的相處過程中，需要為對方做6件自己寫下的「表達愛的10件事」，當中包括「肢體接觸」親密行為，由於對方女友王子文也在場，因此不少網友認為她的做法有失分寸，但其實都是節目組的要求，容祖兒只是遵守規則配合。