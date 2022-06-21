徐若瑄結婚8年老公曾欠債14億　捲入王力宏離婚：謝謝你尊重信任

徐若瑄老公／徐若瑄愛情｜林明禎還是年輕徐若瑄？網民近期都在熱烈討論，認為徐若瑄女神年資至少橫跨兩代人，直到現在也保養得宜，並開始準備9月在台北小巨蛋舉辦的「徐若瑄VIVILAND演唱會」，徐若瑄能事業如日方中，多得老公李雲峰（Sean）理解和體諒：「老公，你辛苦了！謝謝你的理解和體諒，我能感受到你的溫暖、謝謝你對我工作專業上的尊重、信任，給我最大的肯定和支持，這些力量都是讓我繼續勇敢前進的動力。」



徐若瑄老公／徐若瑄愛情｜李雲峰與徐若瑄於2014年結婚。（vivianhsu.ironv＠Instagram）

47歲徐若瑄擁有溫柔迷人的外表，是不少少男的女神，以往被傳媒稱為「發電機」，緋聞男友不絕，去年年尾更一度捲入「王力宏離婚事件」，徐若瑄極力否認，而比她小2歲的老公李雲峰，最終也透過律師發聲明，維護老婆徐若瑄：「作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽。」

李雲峰更以一句「我很了解她的為人」力撐徐若瑄，也令人回想徐若瑄不時與大眾分享定婚姻觀與感情觀，總是充滿正能量，就算是大風大浪，也與老公攜手走過。

徐若瑄老公／徐若瑄愛情｜李雲峰的公司在2016年出現財政困難，欠債資金高達約14億港元，當時徐若瑄被揶揄「女星豪門夢碎」，又有傳言指她要復出幫丈夫還債。（vivianhsu.ironv＠Instagram）

徐若瑄丈夫欠債14億不離棄

徐若瑄入行以來花邊新聞不少，曾與周杰倫、馮德倫傳出緋聞，也曾與吳奇隆、X-JAPAN 的結他手SUGIZO交往過，雖然不乏拍拖對象，但始終未能開花結果。2013年因拍攝電影《72小時莎到你》而認識了投資者李雲峰，因而擦出愛火花，兩人2014年結婚，當時不少媒體都形容徐若瑄「嫁入豪門」。

然而，李雲峰的公司在2016年出現財政困難，欠債資金高達約14億港元，當時徐若瑄被揶揄「女星豪門夢碎」，又有傳言指她要復出幫丈夫還債。徐若瑄否認傳言，直言女人該有自己事業，而繼續從事演藝工作也是為興趣，她撰文大讚丈夫「能嫁一個顧家、互相體諒、互相尊重，並在婚後還願支持我繼續做自己喜歡的工作的好先生，是我的幸福。」

徐若瑄老公／徐若瑄愛情｜徐若瑄與老公李雲峰互相支持。（vivianhsu.ironv＠Instagram）

徐若瑄又在Facebook上霸氣反擊娛樂周刊的不實報道，「為何嫁入豪門=幸福？為何沒有家財萬貫=夢碎？八卦周刊為了銷售，劇情需要誇大精彩，可以理解。寫的不錯，夠聳動，徐媽媽都擔心到去買了一本！」最後李雲峰到處奔走1年，成功找到9個願意資助他的金主，一舉償還所有債務。

徐若瑄老公／徐若瑄愛情｜徐若瑄不下一次表示討厭被形容為「嫁給富商」。（vivianhsu.ironv＠Instagram）

徐若瑄從未想過做「貴太太」：我腳踏實地撐起一個家

其實徐若瑄不只一次表示討厭被形容為「嫁給富商」，又多次直言「從未想過做貴太太」，坦言不管嫁得對象是誰，都會堅持站上舞台到老：

從小到大我靠自己腳踏實地的過着每一天撐起一個家，除了孕期需臥床不得不停工以外，婚後我也依然做着自己喜愛的表演工作，女人要有自己的事業、自己的成就和自我的肯定，這樣的初衷，婚前婚後都沒有改變過。 徐若瑄

徐若瑄更澄清丈夫只是「薪水較高的上班族」。外表甜美可人的徐若瑄，內裏其實相當堅強，14歲就出道的她，年紀輕輕便要面對流言蜚語、大眾目光及負評，逐漸磨煉出堅毅性格。

40歲的徐若瑄懷第一胎 臥床162天確認「嫁對了人」？

然而，再堅強的人都總有脆弱一刻，徐若瑄40歲那年懷第一胎，懷孕3個月便因腸胃炎入院，之後162天都要臥床安胎。她每天都要吃13粒藥，懷孕過程中打了300枝安胎針，因為臥床太久小腿更出現肌肉萎縮的情況，幸而最後她也順利誕下兒子「小V寶」，苦盡甘來，她更得到「鋼鐵V」的稱號。

徐若瑄老公／徐若瑄愛情｜老公李雲峰一直在旁默默陪伴，對徐若瑄照顧備至。（vivianhsu.ironv＠Instagram）

徐若瑄第一次被「呵護」：他的陪伴和用心是無價

其實在懷孕過程中，李雲峰一直在旁默默陪伴，對徐若瑄照顧備至。即使下班後拖着疲憊身軀，李雲峰還是會陪伴她看電視劇、逗她開心、替她擦防妊娠油，又曾經親自下廚為她煮西餐。徐若瑄大為感動，直言「我很感動……因為一直以來都是我熱心的為別人做，第一次有人為我這樣用盡心思……他的陪伴和用心是無價的……感恩。」細水流長的愛情，雖平淡卻難能可貴。