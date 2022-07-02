台娛記葛斯齊直擊王力宏帶神秘女子入閨房　足本還原當年偷拍實錄

台灣資深娛記葛斯齊近日爆出汪小菲、張穎穎和其他女子婚內出軌一事，掀起兩岸三地網友一片撻伐，更透露自己還跟拍過王力宏偷食，並表示未來將持續以直播的方式討論過去拍過的藝人爆料。



對此，葛斯齊近日就開直播回憶起當時跟拍王力宏的經歷，坦言確實拍過對方家中有不少穿著性感的女子出入，再度掀起網友熱議。

【圖輯】點圖放大看葛斯齊直播還原當年偷拍王力宏實錄👇👇👇

+ 3

葛斯齊近日和台灣律師李育昇合體開直播爆料，就表示曾在跟拍王力宏時，發現不時會有不同的女子踏入其家門，且女子的穿著打扮都頗性感，但部分女子卻只待1小時就離開，讓他忍不住調侃：「打個麻將都來不及」。看見女子離開王力宏住處後，葛斯齊便跟了上去，還發現該名女子在路邊滑手機：「我看到的有3個重點，第1段就寫『結束了』，第2段『金額是對的』，第3個重點來了，『錢有收到』。」

【相關圖輯】台灣記者葛斯齊大爆汪小菲出軌鐵證 兩張相揭私生活極混亂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

另外，由於不少網友經常炮轟葛斯齊的爆料都無法提供證據，而他就解釋，之所以會在律師陪同下開直播，就是因為某些證據無法見光：「有些證據能公開我們是能公開，但有些證據是在法院上面見的」。對此，台灣律師李育昇也表示，狗仔發現到的證據或事實之所以並未完全曝光，其實還是會擔心對當事人造成更大的傷害。

【相關圖輯】葛斯齊直播｜直指26歲大陸女星曾為汪小菲墮胎 疑送名車豪宅封口（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

關陽台泡屎尿 桃園8旬翁全身傷斷魂！冷血女兒、女婿遭逮…竟扯壓力大求輕判

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】