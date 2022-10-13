林志穎38歲妻事隔2個月首露面瘦到甩裙　透露老公最新康復情況

撰文：聯合新聞網
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林志穎車禍後傷勢備受關注，老婆陳若儀日前出席香蜜拉婚禮，被問到老公近況，她僅低調回「還好還好，繼續休養」，隨即閃進婚禮會場，而原本就瘦高的她看來更加清瘦，腰上的黑色皮裙要用手拉著才不會滑下去，看來應該是為老公操了不少心。

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