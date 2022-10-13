林志穎38歲妻事隔2個月首露面瘦到甩裙　透露老公最新康復情況

林志穎車禍後傷勢備受關注，老婆陳若儀日前出席香蜜拉婚禮，被問到老公近況，她僅低調回「還好還好，繼續休養」，隨即閃進婚禮會場，而原本就瘦高的她看來更加清瘦，腰上的黑色皮裙要用手拉著才不會滑下去，看來應該是為老公操了不少心。



【圖輯】點圖放大看林志穎38歲妻陳若儀露面「瘦到甩裙」的照片及更多近照👇👇👇

+ 17

【圖輯】點擊放大看「林志穎車禍」相關照片👇👇👇

+ 8

【相關圖輯】林志穎遇車禍為愛兒擋下所有傷？「0.1秒間的選擇」感動無數網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

【相關圖輯】林志穎父子被拖離車外「5秒後車身瞬間爆炸」靠2大關鍵逃過死劫（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

300通電話預約不到「營業中」！觀眾爆氣怒譙詐騙

野人火鍋又出包「和牛變邊角料」 Kid宣布重大決定

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】