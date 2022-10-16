開心無敵獎門人｜徐麟以下犯上　「兜巴星」曾志偉兼霸錢嘉樂個位

徐麟（Astrid）參選香港小姐競選因為爆炸頭的髮型和一口「唔鹹唔淡」的口音而被備受注目，不過她本人卻毫不介意被網民取笑，反而每次都以笑臉迎人。決賽當晚徐麟更得到大批網民支持，「我們都是徐麟的朋友」迅即就成為了潮語。雖然最後她還是落選止步10強，但原來這才是好的起點。最近徐麟被提拔成為新任《開心無敵獎門人》「獎老」，真是上位快過火箭！



「女版金剛」徐麟不小心「兜巴星」了「獎門人」曾志偉兩下，惹來全場大笑。（林迅景攝）

今日（15/10）徐麟以「獎老」身份登上節目《開心無敵獎門人》，還受到「獎門人」曾志偉和一眾「獎老」照顧，開場時錢嘉樂等人更十分耐教導她企位等注意事項，大合照時，徐麟「唔知掟」企了在正中間（錢嘉樂的位置），之後經「獎門人」曾志偉提點後才馬上縮回後方。當中又發生了一段小插曲，因為徐麟的服裝有一雙小飛翼的關係，站在一旁時又不小心地用小飛翼「兜巴星」了「獎門人」曾志偉兩下，麥美恩更幫口說：「做得好呀。」徐麟似足一個做錯事的小朋友，場面大分搞笑。

初時徐麟影大合照時「唔知掟」，企了在曾志偉身旁，即錢嘉樂的位置。（林迅景攝）

《開心無敵獎門人》「獎門人」曾志偉。（林迅景攝）

徐麟接受《香港01》訪問時，對於初次成為「獎老」感到緊張興奮。她說：「好興奮，因為佢係一個全新嘅role，好冇試過主持，所以我好緊……好開心公司畀到呢個機會。」她表示，自來到香港後一直有觀看《獎門人》減壓。她說：「細個唔喺香港就少啲睇，嚟咗香港先開始睇，每日都好開好開心。」她直言，可能是公司認為她是一個開心的女仔，才選她擔任「獎老」。

大師兄錢嘉樂好耐心教徐麟。（林迅景攝）

曾志偉欽點徐麟做「獎老」？徐麟回答，說：「其實係我同監製傾過之後，知道我想嘗試啲不同可能性，監製覺得我好啱呢個show，所以就嚟呢度嘗試吓囉。志偉就叫我唔好太緊張囉，輕鬆玩遊戲就得。」面對曾志偉緊張嗎？她說：「對住志偉唔想傾太多，攬（諗）太多，跟住就影響自己表現囉。」

徐麟透露，與TVB還未傾談合約內容。她說：「而家傾緊囉，未決定。而家話唔定，所以先畀個機會試吓。」人工怎樣計算？她直言還未傾好。她回答：「呢個係畀我放鬆嘅機會，呢啲details拍完個騷先再講囉。」人工之後才傾？她回答：「唔。」

節目中，曾志偉以「女版金剛」介紹徐麟出場。（林迅景攝）

節目中，曾志偉以「女版金剛」介紹徐麟出場。徐麟在訪問中就表示自己知道他是誰，也說不怕會似金剛一樣被曾志偉敲頭。她說：「我而家係新人呀嘛，我相信獎老佢哋會照顧。（被曾志偉敲頭）呢個都係效果嚟，都唔驚呀。」會不會怕被網民笑廣東話講得唔正？徐麟態度十分正面，說：「呢個都係講笑啦，代表大家對我關注，我會更加勤力學習囉。」

新任《開心無敵獎門人》「獎老」徐麟，真係好可愛。（林迅景攝）